Moody : Analytics remporte le Prix de fournisseur de données de crédit de l'Année aux Risk Technology Awards

Moody’s Analytics, un fournisseur mondial de renseignements financiers, a remporté le Prix de Fournisseur de données de crédit de l'Année aux Risk Technology Awards 2019. Il s'agit de l'une des six catégories couvrant les fonctions des finances, de la comptabilité, de la réglementation et du crédit.

Ce communiqué de presse contient des éléments multimédias. Voir le communiqué complet ici : https://www.businesswire.com/news/home/20190731005077/fr/

La force combinée des offres de Moody’s Analytics lui a permis de remporter le Prix de Fournisseur de données de crédit de l'Année. "Cette reconnaissance est pour nous un honneur," a déclaré Jacob Grotta, directeur général et responsable de la gestion du risque et de l'analyse financière de la Société. "Les défis liés aux données de crédit sont très divers, et notre savoir-faire se traduit par tout un éventail de solutions primées," a-t-il ajouté.

Notre solution Data Alliance figure parmi les plus vastes consortiums de données. Ses contributeurs mondiaux partagent les données relatives au montage de prêts et à la performance dans les domaines des prêts commerciaux et industriels, des prêts immobiliers commerciaux, du financement de projets, du financement d'actifs et d'autres catégories d'actifs - et reçoivent en contrepartie des études comparatives couvrant tout un ensemble de mesures, ainsi que des rapports détaillés relatifs au risque et à la qualité des données de leur portefeuille.

Orbis, de Bureau van Dijk, une société Moody’s Analytics, propose des informations portant sur plus de 310 millions de sociétés privées. Nos informations financières et assimilées sont essentielles à la prise de décisions éclairées.

Pour les sociétés cotées et les fonds souverains du monde entier, la solution CreditEdge™ fournit une probabilité de mesure de la défaillance axée sur le marché et plus de 250 points de données d'industries ou d'organismes pour la gestion du risque de crédit.

Selon l'un des membres du jury de cette année, "Moody’s Analytics ne déçoit jamais en apportant, sur le marché, de nouvelles fonctionnalités répondant à de réels besoins de l'industrie."

Ce Prix vient s'ajouter à la liste croissante de prix et de distinctions de l'industrie que nous avons déjà obtenus.

A propos de Moody's Analytics

Moody’s Analytics fournit des renseignements financiers et des outils d’analyse pour aider les responsables d’entreprises à prendre de meilleures décisions, plus rapidement. Notre solide expertise en matière de risques, nos vastes ressources d'information et notre application novatrice de la technologie aident nos clients à naviguer en toute confiance sur un marché en pleine évolution. Nous sommes connus pour nos solutions primées, à la pointe du secteur, qui allient travaux de recherche, données, logiciels et services professionnels afin d’offrir une expérience client homogène. Des milliers d’organisations dans le monde entier nous accordent leur confiance en reconnaissance de notre engagement envers l’excellence, notre approche ouverte d'esprit et l’attention que nous portons à la satisfaction des besoins de nos clients. Pour de plus amples informations à propos de Moody’s Analytics, veuillez visiter notre site Web ou nous contacter via Twitter et LinkedIn.

Moody's Analytics, Inc. est une filiale de Moody's Corporation (NYSE:MCO). Moody’s Corporation, qui a enregistré un chiffre d'affaires de 4,4 milliards d'USD en 2018, emploie environ 13.200 collaborateurs à travers le monde et est présente dans 42 pays.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20190731005077/fr/