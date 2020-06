Moody : Assimoco Group choisit la solution SolvencyWatch™ de Moody's Analytics

Moody’s Analytics, un leader mondial dans la confection de logiciels d’analyse financière, annonce ce jour que son logiciel a été choisi par Assimoco Group, un groupe d'assurance italien et assureur du Mouvement Coopératif Italien depuis 1978. Le groupe Assimoco utilisera la solution SolvencyWatch de Moody's Analytics pour suivre ses principaux ratios de solvabilité.

Grâce aux capacités de modélisation primées de Moody's Analytics, la solution SolvencyWatch permet de calculer rapidement l’actif et le passif des assureurs compte tenu des dernières conditions du marché, permettant ainsi aux directeurs de la gestion des risques (Chief Risk Officers - CRO) de suivre leur solvabilité en temps réel.

Le tableau de bord intuitif mis à disposition par l’outil permet aux CRO et aux équipes de gestion des risques de visualiser l'impact des risques de marché et de souscription sur les ratios de solvabilité déterminants, et de communiquer aux organes de décisions le raisons déterminant ces impacts.

« Grâce à la solution SolvencyWatch de Moody's Analytics, nous pourrons fréquemment surveiller notre solvabilité avec précision et à moindre coût », a déclaré Ruggero Frecchiami, directeur général d’Assimoco Group. « Cette capacité est devenue essentielle en matière de bonne gestion de notre capital et de compréhension de l'impact potentiel des futurs mouvements du marché sur notre entreprise. »

« Dans l'environnement actuel, nos clients recherchent des solutions qui fournissent des analyses de solvabilité fiables et rapidement exploitables permettant à leurs dirigeants de surveiller leur solvabilité », explique Jack Cheyne, directeur chez Moody's Analytics. « Nous sommes ravis qu'Assimoco Group utilise notre solution SolvencyWatch pour obtenir cette fonctionnalité essentielle. »

Cliquez ici pour de plus amples renseignements sur la solution SolvencyWatch de Moody's Analytics.

À propos de Moody’s Analytics

Moody’s Analytics fournit une veille financière et des outils analytiques qui permettent aux dirigeants d’entreprise de prendre des décisions éclairées avec une rapidité accrue. Notre expertise approfondie en matière de risques, nos importantes ressources informatives et notre application innovante de la technologie aident nos clients à s’orienter en toute confiance sur un marché en constante évolution. Nous sommes reconnus pour nos solutions pionnières primées, fondées sur des outils logiciels, de recherche, de données et des services professionnels réunis pour offrir une expérience client optimale. Nous sommes vecteur de confiance pour des milliers d'entreprises dans le monde, grâce à notre engagement, notre excellence, notre approche ouverte et notre volonté de satisfaire les besoins de chaque client. Pour de plus amples informations sur Moody’s Analytics, veuillez visiter notre site internet ou nous rejoindre sur Twitter et LinkedIn.

Moody's Analytics, Inc. est une filiale de Moody's Corporation (NYSE: MCO). Moody’s Corporation, dont le chiffre d’affaires déclaré était 4,8 milliards de dollars en 2019, emploie environ 11 300 personnes dans 40 pays.

À propos d’Assimoco Group

Le groupe Assimoco, dont la première société a été fondée en 1978, est l'assureur du mouvement coopératif italien. Les produits d'assurance proposés par Assimoco couvrent un large éventail de risques qui répondent aux besoins d’assurance aux personnes et aux entreprises.

Le groupe Assimoco est la première compagnie d'assurance en Italie à avoir obtenu la certification B Corp ainsi que le statut de Benefit Corporation. Les actionnaires se composent de : R + V Versicherung AG, un groupe d'assurance de premier plan en Allemagne et société phare du paysage coopératif allemand ; Federazione delle Cooperative Raiffeisen (Fédération des coopératives Raiffeisen) ; Fondosviluppo ; Confcooperative (Confederazione Cooperative Italiane - Confédération italienne des coopératives) ; et Credito Cooperativo (BCC). Le financement total au 31 décembre 2019 s'élève à 667,357 millions d'euros. Les actifs sous gestion s'élèvent à 4.0milliards d'euros. Le résultat de l’entreprise d’assurance non-vie s'élève à 24,7 millions d'euros. Le résultat de l’entreprise d’assurance vie s'élève à 20,4 millions d'euros.

