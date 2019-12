Moody : CSI lance une initiative pour améliorer la santé financière des aînés

CSI, une société de Moody’s Analytics, est heureux d’annoncer le lancement de son projet « La santé financière des aînés ». Par cette initiative, CSI compte outiller les conseillers financiers en leur offrant gratuitement des ressources pour aider leurs clients aînés et les membres de leur famille.

« Les personnes âgées composent une part de plus en plus grande de la clientèle des conseillers financiers au Canada et ont des priorités variées qui leur sont propres, explique Marie Muldowney, directrice générale de CSI. Tous les investisseurs doivent relever des défis liés à la gestion de l’argent, mais les aînés sont aux prises avec des difficultés supplémentaires, comme des situations familiales compliquées, de la maltraitance et un déclin de leurs fonctions cognitives. Notre nouvelle initiative aide les détenteurs de nos titres professionnels à donner à ces clients le soutien dont ils ont besoin pour gérer leur épargne et leur patrimoine malgré la multitude d’obstacles qu’ils doivent surmonter. »

On s’attend à ce que la population des personnes âgées de 65 ans et plus augmente de 68 % au cours des 20 prochaines années. D’ici 2030, ce groupe démographique pourrait représenter 23 % de la population totale du Canada.

Pour comprendre les difficultés que pose la prestation de conseils financiers aux clients âgés au Canada, CSI a demandé l’avis à un échantillon représentatif de 9 000 détenteurs de ses titres professionnels. De nombreux participants au sondage ont indiqué qu’ils trouvent difficile de reconnaître les problèmes auxquels leurs clients aînés sont confrontés et de composer correctement avec ceux-ci.

L’initiative La santé financière des aînés contribuera à surmonter cette difficulté en fournissant aux conseillers des ressources gratuites, par exemple :

un site Web réservé aux conseillers pour qu’ils puissent accéder à des ressources conçues sur mesure pour les aînés et les membres de leur famille;

une série de Webinaires portant sur les éléments auxquels les conseillers doivent faire attention lorsqu’ils traitent avec une clientèle âgée.

Pour guider ce projet, nous avons fondé un Conseil consultatif et un Comité responsable du contenu, formés de détenteurs de titres professionnels de CSI qui conseillent des aînés au quotidien. Certains de ces membres travaillent également avec des organismes à but non lucratif au service de personnes âgées.

« En tant que directrice du conseil d’administration de Prévention de la maltraitance envers les aînés Ontario et que planificatrice financière, je suis tout à fait au courant de la difficulté qu’ont les professionnels des services financiers à fournir des conseils aux Canadiens âgés et aux membres de leur famille, dit Tiffany Harding, vice-présidente, Planification du patrimoine chez Gluskin Sheff et membre du Conseil consultatif La santé financière des aînés de CSI. CSI est bien placée pour communiquer avec le réseau le plus vaste de conseillers et leur proposer des ressources pertinentes. Pour les membres du Conseil et moi-même, c’est un honneur de contribuer à cette initiative importante. »

« Je suis ravi de participer au comité consultatif de cette importante initiative. Ayant plus de 20 années d’expérience dans le domaine des services financiers auprès de clients ainés, je suis conscient des difficultés auxquelles ils font face, affirme Daniel Plouffe, directeur, Solutions de gestion de patrimoine à la Sun Life. Les conseillers financiers doivent être en mesure de comprendre le raisonnement d’une personne ayant accumulé un pécule au cours de sa vie active, et comment les aborder quand vient le temps de prendre des décisions financières importantes. Cette initiative aidera certainement les détenteurs de titres professionnels d’un océan à l’autre à appuyer nos ainés dans leurs objectifs de maintenir une sécurité financière durable. »

L’initiative La santé financière des aînés est une manifestation de la détermination de CSI à promouvoir le sens de l’équité et des responsabilités au sein de la communauté financière canadienne. Cette priorité est également importante pour Moody’s, dont les valeurs de responsabilité sociale lui ont donné comme objectif d’outiller les gens en leur offrant les connaissances, les ressources et l’assurance dont ils ont besoin pour assurer un avenir meilleur, à la fois pour eux-mêmes, leur collectivité et l’environnement. L’initiative La santé financière des aînés cadre avec Reshape Tomorrow™, l’initiative d’autonomisation financière signée Moody’s.

Pour en savoir plus sur l’initiative La santé financière des aînés de CSI, cliquez ici.

