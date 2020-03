Moody : Deux cadres de Moody's Analytics remportent des prix Femmes dans le secteur des technologies et des données

Moody’s Analytics a le plaisir d'annoncer que deux de ses cadres supérieures ont été reconnues dans le cadre de la remise des Prix Femmes dans le secteur des technologies et des données 2020, décernés par WatersTechnology.

Elaine Wong, qui dirige la Division Evaluation et montage de prêts chez Moody’s Analytics, a été nommée Professionnelle de l'Année du risque de marché et de crédit. Louise Green, responsable Marketing et Communications à Bureau van Dijk, une société Moody’s Analytics, a, pour la seconde année consécutive, remporté le prix de Professionnelle de l'Année des données de référence.

Mme Wong possède plus de vingt années d'expérience dans le secteur des services financiers. Spécialiste des systèmes de gestion des risques bancaires, elle contribue à l'adaptation des banques à l'environnement d'informatisation croissant d'aujourd'hui. Fin 2017, l'équipe de Mme Wong a mis en place la solution CreditLens™ qui aide les banques à gérer tous les aspects du cycle de vie du crédit. S'inspirant de la toute dernière technologie dans le nuage et intégrant les données propriétaires primées de Moody's Analytics, la présence de cette solution sur le marché a connu une croissance rapide. La société a récemment annoncé que plus de 250 entreprises à travers le monde avaient choisi la plateforme CreditLens, contre 100 il y a moins d'un an.

"C'est pour moi un honneur de recevoir cette reconnaissance," a déclaré Mme Wong. "La solution CreditLens aide les banques du monde entier à transformer numériquement leurs opérations et à prendre plus rapidement des décisions plus éclairées," a-t-elle ajouté.

Mme Green, qui travaille chez Bureau van Dijk depuis sa fondation, est experte à aider les entreprises à utiliser des données de référence, et plus particulièrement la solution Orbis de Bureau van Dijk, pour prendre des décisions plus informées et fonctionner de façon plus efficiente. Orbis est la première base de données au monde de sociétés privées et de données d'entités, couvrant plus de 365 millions d'entreprises et un milliard de liens de propriété et détaillant des structures d'entreprise, dont la propriété effective et l'analyse du lieu où se trouvent le pouvoir et le contrôle au sein d'une organisation. Sa couverture s'est accrue de plus de 70% au cours des trois dernières années. L'équipe de Mme Green a largement contribué à nourrir la croissance de l'activité, et à construire la marque Orbis pour accéder à de nouveaux marchés et cas d'utilisation pour cette solution de premier plan.

"Le fait de remporter ce prix de Professionnelle de l'Année dans le domaine des données de référence pour la deuxième année consécutive est particulièrement gratifiant," a déclaré Mme Green. "Cette reconnaissance reflète notre succès à faire d'Orbis la ressource de choix pour l'analyse des données des entreprises privées et la propriété d'entreprise," a-t-elle poursuivi.

Les clients de Moody’s Analytics ont la possibilité d'utiliser simultanément Orbis et la plateforme CreditLens, pour une plus grande efficacité, et pour élargir et améliorer l'intégrité des informations des demandes de crédit.

À propos de Moody’s Analytics

Moody’s Analytics fournit des renseignements financiers et des outils d’analyse pour aider les responsables d’entreprises à prendre de meilleures décisions, plus rapidement. Notre solide expertise en matière de risques, nos vastes ressources d'information et notre application novatrice de la technologie aident nos clients à naviguer en toute confiance sur un marché en pleine évolution. Nous sommes connus pour nos solutions primées, à la pointe du secteur, qui allient travaux de recherche, données, logiciels et services professionnels afin d’offrir une expérience client homogène. Des milliers d’organisations dans le monde entier nous accordent leur confiance en reconnaissance de notre engagement envers l’excellence, notre approche ouverte d'esprit et l’attention que nous portons à la satisfaction des besoins de nos clients. Pour de plus amples informations au sujet de Moody’s Analytics, visitez notre site Web ou contactez-nous sur Twitter ou LinkedIn.

Moody's Analytics, Inc. est une filiale de Moody's Corporation (NYSE: MCO). La société, qui a déclaré un chiffre d’affaires de 4,8 milliards de dollars en 2019, emploie environ 11 100 personnes dans le monde et est implantée dans 40 pays.

