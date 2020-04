Moody : Finalisation de la soumission des solutions RiskCalc™ et CMM™ de Moody's Analytics aux examens SOC 1®

Moody’s Analytics a annoncé aujourd’hui la finalisation de la soumission de ses solutions RiskCalc et CMM aux examens de type 1 des contrôles du système et de l’organisation (System and Organization Controls, SOC 1), en vertu des normes d’attestation définies par l’American Institute of Certified Public Accountants (Institut américain des experts-comptables).

Ces examens ont porté sur les politiques, les procédures d’exploitation et les contrôles liés au reporting financier des entités utilisatrices, et ont été effectués par un auditeur indépendant afin de valider en toute objectivité que Moody’s Analytics répond à ses objectifs de contrôle déclarés.

« Nous sommes déterminés à fournir à nos clients des produits qui garantissent une conformité opérationnelle exceptionnelle », a déclaré Nihil Patel, premier directeur chez Moody’s Analytics. « Cette attestation de type 1 SOC 1 prouve que nos solutions RiskCalc et CMM ont satisfait cet objectif. »

La solution RiskCalc propose une approche complète pour évaluer les risques de défaut et de recouvrement de crédit des entreprises privées. Nos modèles RiskCalc génèrent des calculs de probabilité des risques de défaut (Expected Default Frequency™, EDF), le taux de perte en cas de défaut, et des mesures à prendre en cas de pertes sur prêts prévues.

La solution CMM est un outil analytique en tête du marché, qui permet de combiner les prévisions relatives au rendement des biens immobiliers avec les éléments fondamentaux de l’hypothèque commerciale, pour évaluer les risques de défaut et de recouvrement de crédit dans le domaine de l’hypothèque immobilière commerciale (commercial real estate, CRE). Elle permet aux professionnels de l’investissement d’effectuer des analyses robustes pour prendre des décisions en matière de capitaux propres et d’endettement CRE.

Ces solutions primées fournissent des analyses inégalées qui aident nos clients à prendre de meilleures décisions.

