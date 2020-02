Moody : KLP choisit la solution de Moody's pour la mise en application de l'IFRS 17

Moody’s Analytics, un fournisseur mondial de renseignements financiers, annonce ce jour que son logiciel a été sélectionné par Kommunal Landspensjonskasse Mutual Insurance Company (KLP), une des plus grandes compagnies d'assurance-vie de Norvège. KLP utilisera la solution RiskIntegrity™ pour IFRS 17 de Moody’s Analytics afin de répondre aux exigences comptables de l'IFRS 17 en matière de contrats d'assurance.

Conçue pour répondre aux besoins des actuaires, des financiers et des responsables technologiques, la solution RiskIntegrity pour IFRS 17 est dotée de toutes les fonctionnalités requises pour un déploiement efficace de la norme comptable. Proposée comme solution SaaS, elle s'intègre parfaitement à l'infrastructure de l'assureur, en reliant les données, modèles, systèmes et processus entre les équipes actuarielles et financières.

"La solution RiskIntegrity pour IFRS 17, combinée à l'expertise de Moody’s Analytics dans ce domaine, permettra à KLP de satisfaire en toute confiance les exigences de déclaration financière de l'IFRS 17", déclare Bjørn Rønningsbakken, vice-président exécutif en charge du service comptable chez KLP. "Nous nous réjouissons à l'idée de travailler avec Moody’s Analytics pour passer de nos normes comptables d'assurance actuelles à celles d’IFRS 17."

"Nos capacités en termes de logiciel, de modélisation actuarielle et de reporting signifient que nous sommes le partenaire idéal pour aider les entreprises à répondre aux nouvelles normes de déclaration", ajoute Christophe Burckbuchler, directeur général chez Moody’s Analytics. "Nous sommes ravis que KLP ait choisi notre solution pour assurer l'application de IFRS 17, qui est une priorité pour les assureurs du monde entier."

Ce mois-ci, Moody’s Analytics a remporté le prix Solution IFRS 17 de l'année lors de la cérémonie annuelle des InsuranceERM Awards.

Cliquez ici pour en savoir plus sur la solution RiskIntegrity de Moody’s Analytics pour l'IFRS 17.

À propos de Moody’s Analytics

Moody’s Analytics fournit des informations financières et des outils analytiques qui permettent aux chefs d’entreprise de prendre de meilleures décisions dans des délais plus rapides. Notre profonde expertise en matière de risques, notre vaste éventail de ressources d'information et notre manière innovante d'appliquer la technologie permettent à nos clients de naviguer en toute confiance sur un marché en constante évolution. Nous sommes réputés pour nos solutions de pointe primées, constituées de recherche, de données, de logiciels et de services professionnels, tous réunis pour offrir une expérience client harmonieuse. Nous créons la confiance dans des milliers d'organisations à travers le monde, grâce à notre engagement envers l'excellence, à notre approche ouverte et à notre volonté de satisfaire les besoins de nos clients. Pour plus d'informations sur Moody’s Analytics, veuillez visiter notre site internet ou suivez-nous sur Twitter ou LinkedIn.

Moody's Analytics, Inc. est une filiale de Moody's Corporation (NYSE: MCO). La société, qui a déclaré un chiffre d’affaires de 4,8 milliards de dollars en 2019, emploie environ 11 100 personnes dans le monde et est implantée dans 40 pays.

À propos de KLP

Kommunal Landspensjonskasse Gjensidig Forsikringsselskap (KLP) a été créé en 1949. KLP est la plus grande caisse de retraite en Norvège. Les principaux aspects du régime professionnel de retraite du secteur public de KLP sont:

- L'adhésion, des droits de retraite en rapport avec les changements d'employeur et les congés sans solde, les demandes de retraite.

- KLP est une mutuelle détenue par des clients ayant des retraites professionnelles du secteur public auprès de la Société.

- Le groupe KLP a un total d'actifs de 745 milliards NOK et des primes brutes souscrites annuellement de 40 milliards NOK. Un million de Norvégiens ont acquis des droits de retraite chez KLP.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20200228005228/fr/