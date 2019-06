Moody : La solution CreditLens™ de Moody's Analytics adoptée par plus de 100 entreprises

Moody's Analytics, l'un des principaux fournisseurs de renseignements financiers, a annoncé aujourd'hui que CreditLens, la solution de gestion du cycle de vie du crédit, a été adoptée par plus de 100 entreprises depuis son lancement.

Basée sur la toute dernière technologie de cloud computing, la plateforme CreditLens aide les entreprises à transformer numériquement leurs processus de crédit commercial afin de prendre des décisions plus rapides et plus éclairées. La plateforme utilise les dernières technologies d'intelligence artificielle et d'apprentissage machine pour faciliter l'automatisation des processus et aider les clients à améliorer leur efficacité, réduire les erreurs et rationaliser les flux de travail.

"Nous sommes honorés que nos clients aient adopté la solution CreditLens et qu'ils nous aient permis d'atteindre cette étape importante", déclare Annie Choi, Senior Director chez Moody's Analytics. "Notre objectif est de fournir la meilleure solution de gestion du cycle de vie du crédit sur le marché, en nous appuyant sur nos données propriétaires primées et sur les technologies modernes que nos clients souhaitent utiliser."

"L'innovation technologique s'accélère à un rythme rapide, créant des occasions pour les prêteurs de tous types et de toutes tailles de rendre leurs processus de prise de décision et de surveillance du crédit plus efficaces", a ajouté Elaine Wong, Managing Director. "Nous sommes ravis que plus de 100 entreprises aient choisi la solution CreditLens pour améliorer leurs capacités de gestion du cycle de vie du crédit et nous sommes impatients de les aider à atteindre leurs objectifs de productivité également."

À propos de Moody’s Analytics

Moody’s Analytics fournit des renseignements financiers et des outils d’analyse pour aider les responsables d’entreprises à prendre de meilleures décisions, plus rapidement. Notre vaste expertise en matière de gestion du risque, nos importantes ressources d'information et notre utilisation novatrice de la technologie aident nos clients à évoluer avec confiance sur un marché en pleine mutation. Nous sommes connus pour nos solutions primées à la pointe du secteur, qui englobent des services d’études, de données, logiciels et professionnels, assemblés pour offrir une expérience client fluide. Nous créons la confiance dans des milliers d’organisations à travers le monde grâce à notre engagement envers l’excellence, notre approche ouverte d'esprit et l’attention que nous portons à la satisfaction des besoins de nos clients. Pour de plus amples informations au sujet de Moody’s Analytics, visitez notre site Internet ou retrouvez-nous sur Twitter et LinkedIn.

Moody's Analytics, Inc. est une filiale de Moody's Corporation (NYSE : MCO). La société, qui a déclaré un chiffre d’affaires de 4,4 milliards de dollars en 2018, emploie environ 13 200 personnes dans le monde et est implantée dans 42 pays.

