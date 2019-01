Moody : La solution IFRS 17 de Moody's Analytics mise sous licence par Manulife

Moody’s Analytics, un des leaders internationaux de la gestion du risque financier, a annoncé aujourd'hui avoir été choisi par Manulife pour son déploiement mondial du standard IFRS 17.

La solution de Moody’s Analytics pour IFRS 17 comprend AXIS™ IFRS 17 Link Modules et RiskIntegrity™ IFRS 17 pour aider les assureurs et réassureurs à relever les défis de reporting financier dans le cadre de la nouvelle norme de déclaration. Cette solution a été conçue pour organiser et mettre en œuvre une gamme complète de processus actuariels, comptables et de gestion des données nécessaires aux éléments de déclaration pour IFRS 17.

"Nous avons travaillé à la définition de nos besoins de nouvelles solutions qui permettent de répondre aux exigences de la norme IFRS 17 et, après un essai préliminaire avec Moody’s Analytics, nous avons décidé de continuer de collaborer avec eux sur leur solution RiskIntegrity IFRS 17 et AXIS IFRS 17 Link Module afin de nous aider à déployer la nouvelle norme", déclare Jon Bradbury, chef de la fourniture de systèmes IFRS 17 chez Manulife. "Nous sommes convaincus que Moody’s Analytics aidera Manulife à répondre aux exigences de la norme IFRS 17."

"Nous sommes ravis que Manulife ait choisi notre solution pour répondre à ses besoins relatifs à IFRS 17", déclare Christophe Burckbuchler, directeur de la stratégie d'assurance et des solutions IFRS 17 chez Moody’s Analytics. "Notre relation actuelle avec Manulife a jeté les bases de cette collaboration et nous nous réjouissons à l'idée de travailler avec leur équipe sur un nouveau projet prometteur."

