Moody : Le Data Alliance Portal de Moody’s Analytics offre désormais la possibilité de soumettre des données d’immobilier commercial

Moody's Analytics, fournisseur de premier plan de données financières et de logiciels de gestion de risques financiers, a renforcé l’offre de son portail Data Alliance (Data Alliance Portal), déjà récompensé par un prix en 2018, qui permet à ses adhérents de fournir des données et de recueillir des informations de référence sur le risque de crédit en retour.

Les adhérents peuvent désormais publier leurs données d’immobilier sur le Data Alliance Portal (« le Portail ») pour ensuite les soumettre au consortium de l’immobilier commercial (commercial real estate, CRE) de Data Alliance. En apportant ainsi leur contribution, ils peuvent accéder à la recherche et aux analyses qui proviennent de biens immobiliers générateurs de revenus (income-producing real estate, IPRE) et à l’ensemble de données CRE qui couvre 66 000 propriétés et plus de 350 zones urbaines. Ces données sectorielles spécifiques, dont la source provient directement des participants au marché, permettent aux adhérents de comparer le risque de leur portefeuille à celui de leurs pairs et aux données de référence du consortium.

« Nous créons continuellement de nouvelles technologies pour que les adhérents du portail Data Alliance puissent plus facilement intégrer des données exploitables dans leur portefeuille », a déclaré Jean Liu, Senior Director chez Moody’s Analytics. « Permettre aux adhérents de soumettre des données d’immobilier commercial par le biais du Portail marque une étape importante. Nous comptons doter le Portail d’une fonctionnalité similaire permettant de fournir des données financières sur les projets et les infrastructures dans les prochains mois. »

La Data Alliance est un effort collaboratif de Moody’s Analytics et des principales institutions financières qui couvre diverses catégories d’actifs comprenant les actifs commerciaux et industriels, le financement de projets et d’infrastructures, et le financement d’actifs, en plus des données d’immobilier commercial. Sa base de données mondiale contient près de 100 millions d’états financiers provenant de plus de 20 millions d’entreprises privées et inclut la base de données la plus vaste au monde spécialisée dans les données de défaut des entreprises privées. Les adhérents du portail fournissent des données sur les entreprises privées que Moody’s Analytics rassemble, rend anonymes et analyse pour créer des données comparative sectorielles et des outils d’analyse pour les membres du consortium.

La soumission de données par le biais du Portail est un processus simple et sécurisé. Une fois qu’un adhérent a mis en ligne ses données sur le portail, il est immédiatement informé si sa soumission répond aux exigences de contribution. Il peut suivre le statut de sa soumission en temps réel. Une fois que ses données sont acceptées au sein des consortiums, un tableau de bord est créé sur lequel figurent des indicateurs clés de performance (ICP) et des graphiques qui illustrent ses données de référence.

En juin, la Data Alliance a permis à Moody’s Analytics de remporter le Prix du Meilleur fournisseur de données de crédit de l’année, dans le cadre des Prix en technologies du risque 2018. Cette reconnaissance a fait suite au Prix du Meilleur vendeur de technologie de l’année, que nous avions déjà obtenu dans le cadre des Prix dans le domaine du risque 2018.

Veuillez cliquer ici pour plus d’information sur le Data Alliance Portal.

À propos de Moody’s Analytics

Moody’s Analytics fournit des données financières et des outils d’analyse financière destinés à soutenir les objectifs de croissance, d’efficacité et de gestion des risques de ses clients. Notre expertise inégalée en matière de risques, nos vastes ressources en données financières et notre application novatrice des technologies, aident les dirigeants d'aujourd'hui à avancer en toute confiance sur un marché en constante évolution. Nous sommes reconnus pour nos solutions pionnières, qui allient recherche appliquée, données, outils logiciels et services professionnels, et offrent une expérience client optimale. Des milliers d'entités dans le monde entier nous accordent leur confiance, en reconnaissance de notre engagement sans faille en terme de qualité, de service client et d’intégrité.

Moody's Analytics est une filiale du groupe Moody's Corporation (NYSE : MCO). MCO a déclaré des revenus de 4,2 milliards USD en 2017, et emploi 12 000 personnes à travers le monde. Le groupe est implanté dans 42 pays. Vous pouvez obtenir plus d’informations sur Moody’s Analytics en consultant le site www.moodysanalytics.com.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20180814005385/fr/