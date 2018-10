Moody : Le Groupe D’assurance PRO BTP sélectionne la technologie de Moody’s Analytics pour évaluer l’impact des influences du marché sur le bilan

Moody’s Analytics, un fournisseur de premier rang de produits et de services financiers, a annoncé aujourd’hui que sa technologie a été choisie par le Groupe D’assurance PRO BTP, un assureur à but non lucratif et professionnel. PRO BTP utilisera la solution RiskIntegrity™ Proxy Generator de Moody’s Analytics pour évaluer l’impact des chocs économiques et de différentes allocations d’actifs sur les capitaux propres et le bilan de la société.

PRO BTP, un client existant du Générateur de Scénario Économique (GSE) de Moody’s Analytics, a sélectionné la solution RiskIntegrity Proxy Generator pour sa capacité à modéliser ses engagements du passif complexes sur de multiples horizons temporels. En automatisant le processus de générations de fonctions proxy, les assureurs peuvent gérer des centaines de fonctions Proxy dans une solution unique pour l’ensemble de leur entreprise.

« La décision de PRO BTP d’utiliser la solution RiskIntegrity Proxy Generator de Moody’s Analytics est fondée sur l’éventail de fonctionnalités disponibles dans une solution commerciale unique », a affirmé Gilles Garnier, directeur des investissements chez PRO BTP. « La flexibilité de la solution et l’intégration automatisée avec le GSE de Moody’s Analytics permettra à PRO BTP d’adapter la production de proxys à ses propres responsabilités, et accélérera la production du grand nombre de simulations requises. »

« Nous sommes ravis que PRO BTP ait choisi RiskIntegrity Proxy Generator pour répondre à un large éventail de besoins de modélisation comme l’évaluation, le calcul du capital et l’allocation d’actifs stratégiques », a expliqué Colin Holmes, directeur général des solutions d’assurance chez Moody’s Analytics.

