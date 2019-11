Moody : Les experts de Moody's Analytics publient un nouveau livre sur l'avenir du risque de crédit

Credit Risk Measurement and Management: Disruption and Evolution (Mesure et gestion du risque de crédit : Perturbation et évolution), publié par Amnon Levy et Jing Zhang, retrace l'évolution de la gestion du risque de crédit, avec les contributions de l'économiste Nouriel Roubini, du cofondateur de KMV et de DCI, Stephen Kealhofer, Nick Silitch de l'ORC Prudential, accompagnés d'autres grands penseurs.

Moody’s Analytics, l’un des principaux fournisseurs de services de renseignements financiers, a annoncé ce jour la publication de Credit Risk Measurement and Management: Disruption and Evolution, est publié par des spécialistes de Moody’s Analytics : le Dr Amnon Levy, reponsable du portefeuille recherche et bilan, et le Dr Jing Zhang, responsable mondial de la recherche et de la modélisation. Parmi les autres spécialistes de Moody’s Analytics ayant contribué au livre, citons : le Dr Douglas Dwyer, le Dr Tony Hughes, le Dr Ashit Talukder, Elaine Wong, et le Dr Pierre Xu.

Publié par Risk Books, ce livre comprend 15 chapitres représentant une vaste choix de perspectives émises par de grands penseurs et praticiens impliqués dans la gestion du risque de crédit. Les contributeurs sont originaires d'organismes de réglementation, de banques, de compagnies d'assurance, de sociétés de conseil, de fournisseurs d'analyses et de perturbateurs fintech. Leurs contributions se trouvent au carrefour de la technologie, des mandats réglementaires et des développements géopolitiques, et permettent de tirer des conclusions sur les impacts commerciaux et opérationnels de chacun d'entre eux.

« Au cours des dernières décennies, la surveillance réglementaire, les avancées technologiques et les événements politiques ont provoqué des changements sans précédent dans la gestion du risque de crédit », a déclaré le Dr Levy. « Les organisations devront comprendre l'interaction entre ces forces pour gérer efficacement le risque de crédit, actuellement et dans les années à venir ».

« L'avenir de la gestion du risque de crédit sera marqué par de nouveaux défis apparemment insurmontables, notamment le changement climatique et la dette mondiale », a ajouté Zhang. « Mais en étudiant l'évolution de la gestion du risque de crédit jusqu'à ce jour, les institutions seront mieux préparées à faire face à ces dangers ».

