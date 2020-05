Moody : Optimum Réassurance inc. choisit la solution IFRS 17 de Moody's Analytics

Moody’s Analytics, leader mondial des solutions de mise en conformité réglementaire, annonce ce jour que son logiciel a été sélectionné par Optimum Réassurance inc., une société de réassurance de capitaux privés au Canada. Optimum Réassurance inc., et les filiales du Groupe Optimum, utiliseront la solution RiskIntegrity™ pour IFRS 17 de Moody’s Analytics pour répondre aux exigences de reporting IFRS 17 de leurs activités d'assurance et de réassurance au Canada, aux États-Unis, aux Caraïbes et en Europe.

Conçue pour répondre aux exigences des actuaires, ainsi que des équipes comptables, financières et informatiques, la solution RiskIntegrity™ pour IFRS 17 dispose de toutes les capacités nécessaires pour déployer efficacement la nouvelle norme. Disponible en mode SaaS, la solution s'intègre parfaitement à l'infrastructure existante des assureurs, reliant les données, les modèles, les systèmes et assurant l'interopérabilité des processus entre les fonctions actuarielles et financières.

"IFRS 17 change en profondeur la méthode comptable des contrats d'assurance pour les assureurs et les réassureurs", souligne Serge Goulet, président d'Optimum Réassurance inc. "Investir dans une solution qui s'intègre en douceur à nos modèles actuariels et nos systèmes comptables, et qui nous permet de déployer en toute confiance les divers éléments de la nouvelle norme, revêt une grande importance."

"La mise en conformité avec IFRS 17 est une opération de taille pour les assureurs du monde entier", déclare Christophe Burckbuchler, directeur général de Moody’s Analytics. "Nous avons mis au point une gamme de solutions pour IFRS 17 destinées à aider les organisations à relever les défis liés à la transition entre les protocoles comptables actuels des assureurs et IFRS 17. Nous sommes ravis qu'Optimum Réassurance inc. ait opté pour la solution RiskIntergrity pour IFRS 17.”

Plus tôt dans l'année, Moody’s Analytics a remporté la catégorie Solution IFRS 17 de l'année à la cérémonie annuelle de remise des prix InsuranceERM.

Cliquez ici pour en savoir plus sur la solution RiskIntegrity™ pour IFRS 17 de Moody’s Analytics.

À propos de Moody’s Analytics

Moody's Analytics fournit des informations financières et des outils analytiques pour aider les dirigeants d'entreprise à prendre de meilleures décisions plus rapidement. Notre expertise approfondie en matière de risques, nos ressources d'informations étendues et notre application technologique innovante aident nos clients à naviguer en toute confiance sur un marché en constante évolution. Nous sommes reconnus pour nos solutions de pointe primées, fondées sur des outils logiciels, de recherche, de données et des services professionnels réunis pour offrir une expérience client optimale. Nous sommes vecteur de confiance pour des milliers d'entreprises dans le monde, grâce à notre engagement, notre excellence, notre approche ouverte et notre volonté de satisfaire les besoins de chaque client. Pour de plus amples informations sur Moody’s Analytics, veuillez visiter notre site internet ou nous suivre sur Twitter et LinkedIn.

Moody's Analytics, Inc. est une filiale de Moody's Corporation (NYSE: MCO). Moody’s Corporation, a déclaré un chiffre d’affaires de 4,8 milliards de dollars en 2019, emploie environ 11 300 personnes dans le monde et maintient une présence dans 40 pays.

À propos d'Optimum Réassurance inc.

Depuis 1973, Optimum Réassurance inc. fournit aux assureurs une expertise technique, des solutions sur mesure via des interactions personnalisées, et une capacité de réassurance. La société est également un pionnier et un chef de file de l'assurance voyage. Optimum Réassurance inc. est le seul réassureur au Canada contrôlé par des intérêts canadiens, et répond aux attentes de sa clientèle au Canada depuis ses bureaux situés à Montréal, au Québec, et à Toronto, dans l'Ontario. www.optimumre.ca/en

