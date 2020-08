Moody : RDC remporte une distinction de Celent pour ses capacités de connaissance client

Regulatory DataCorp (RDC) vient d'être reconnu dans un nouveau rapport de Celent dressant les profils des systèmes de connaissance client. Acquis par Moody’s en janvier, RDC a remporté le prix 2020 "xCelent Customer Base", catégorie Systèmes de connaissance client.

Le nombre de clients actifs utilisant son système, et la présence géographique et les secteurs commerciaux couverts par sa clientèle font partie des éléments ayant permis à RDC de remporter ce prix.

RDC allie une technologie avant-gardiste à une vaste base de données propriétaire axée sur les risques pour fournir des solutions de contrôle des clients. Des organisations du monde utilisent les solutions RDC au moment d'intégrer de nouveaux clients, pour la conformité en matière de connaissance du client, de lutte contre le blanchiment d'argent, d'anti-corruption et de diligence raisonnable, et pour l'évaluation et la gestion du risque fournisseur.

"La capacité d'évaluer le profil de risque de nouveaux clients, est un fondement nécessaire à l'approche axée sur les risques pour la conformité anti-blanchiment", déclare Neil Katkov, responsable des risques et de la conformité, Celent. "Dans ce contexte, la force de la solution RDC réside dans sa gestion de plus de 50 catégories de risques, couvrant aussi bien le blanchiment d'argent que le terrorisme, le crime organisé, les attaques, la fraude, et le trafic de personnes."

"C'est un honneur de recevoir cette distinction de Celent", déclare Tom Walsh, PDG de RDC. "Nos clients ont confiance en nos solutions révolutionnaires, avec l'objectif commun de combattre sans relâche le crime financier. Nous apprécions tout particulièrement cette distinction de notre approche axée sur la clientèle, qui souligne notre exceptionnel service client. Comme en témoigne ce prix, nous sommes parfaitement positionnés en tant que chef de file de la connaissance client."

Au sein de Moody’s Analytics, les solutions RDC sont complétées par celles proposées par Bureau van Dijk. La solution Orbis de Bureau van Dijk est la principale base de données d'entreprise au monde, avec des informations sur plus de 375 millions sociétés privées et autres entités. Sa plateforme Compliance Catalyst, exécutée par Orbis, aide ses clients à optimiser les activités de connaissance client, anti-blanchiment, et intégration de clientèle. Avec la base de données GRID de RDC sur les particuliers et les organisations présentant des profils de risques élevés, ces capacités combinées fournissent une puissante solution pour la vérification et le contrôle des clients.

À propos de Moody’s Analytics

Moody’s Analytics fournit des informations financières et des outils d’analyse qui aident les dirigeants d’entreprises à prendre plus rapidement de meilleures décisions. Notre expertise approfondie en matière de risques, nos vastes ressources d’informations et notre stratégie innovante d’application des technologies aident nos clients à évoluer en toute confiance sur un marché en pleine mutation. Nous sommes réputés pour nos solutions primées à la pointe du secteur en matière de recherche, de données, de logiciels et de services professionnels, le tout combiné afin d'offrir une expérience client sans faille. Nous créons la confiance dans des milliers d’organisations à travers le monde grâce à notre engagement en faveur de l’excellence, à notre approche caractérisée par l’ouverture d'esprit et à notre action centrée sur la satisfaction des besoins des clients. Pour plus d'informations sur Moody’s Analytics, visitez notre site et rejoignez-nous sur Twitter ou LinkedIn.

Moody's Analytics, Inc. est une filiale de Moody's Corporation (NYSE: MCO). Moody’s Corporation a déclaré un chiffre d’affaires de 4,8 milliards de dollars en 2019 et emploie 11 200 personnes dans 40 pays.

