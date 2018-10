Moody : Santander UK choisit la solution de modélisation de Moody’s Analytics pour promouvoir son nouvel outil de conseil en placement numérique

Moody’s Analytics, un des leaders internationaux de logiciels de gestion financière, a annoncé aujourd'hui qu’un de ses produits a été sélectionné par Santander UK, un des principaux émetteurs d'hypothèques et de plans d'épargne au Royaume-Uni. Santander UK utilisera la solution Wealth Scenario Generator (WSG, générateur de scénario patrimonial) de Moody’s Analytics au sein de son nouvel outil Digital Investment Adviser (DIA, conseiller en placement numérique).

La solution WSG de Moody’s Analytics est un moteur de modélisation qui aide à la planification financière et à la prise de décision en matière de placement. Il produit les modélisations économiques des performance financières selon les stratégies de placement et les profils de liquidité.

"Notre décision de travailler avec Moody’s Analytics a été motivée par leur expertise en modélisation, et par leur capacité à répondre aux exigences technologiques de notre proposition numérique", déclare Nick Kelly, chef des solutions des produits technologiques, chez Santander UK. "Leur solution nous fournit des analyses pertinentes, qui nous aide dans nos recommandations de placement."

"Pouvoir fournir à un investisseur l'éventail de résultats que peut produire un placement, et les informations l'aidant à comprendre l'équilibre entre les risques et les avantages, est crucial pour s'assurer que les résultats de placement soient alignés avec les besoins et les attentes de nos clients", souligne Phil Mowbray, directeur principal en charge des solutions de patrimoine et de retraite chez Moody’s Analytics. "Nous sommes ravis de pouvoir soutenir le service innovant de conseil en ligne de Santander UK."

En août, Santander UK a choisi la solution Portfolio Risk Analytics (PRA, analyse des risques de portefeuille) de Moody’s Analytics pour optimiser sa gouvernance interne et ses processus de classification des risques de placement.

Cliquez ici pour en savoir plus sur la solution WSG de Moody’s Analytics.

À propos de Moody’s Analytics

Moody’s Analytics fournit des renseignements financiers et des outils d’analyse pour aider les responsables d’entreprises à prendre de meilleures décisions, plus rapidement. Notre vaste expertise en matière de risque, nos importantes ressources d'information et notre application novatrice de la technologie aident nos clients à évoluer avec confiance sur un marché en pleine évolution. Nous sommes connus pour nos solutions primées à la pointe du secteur, qui englobent des services d’études, de données, logiciels et professionnels permettant d'offrir une expérience client optimale. Nous créons la confiance au sein de milliers d’organisations à travers le monde grâce à notre engagement en faveur de l’excellence, un état d'esprit ouvert et l’attention que nous portons à la satisfaction des besoins de nos clients. Pour de plus amples informations au sujet de Moody’s Analytics, visitez www.moodysanalytics.com.

Moody's Analytics est une filiale de Moody's Corporation (NYSE: MCO). Moody’s Corporation a publié un chiffre d’affaires de 4,2 milliards de dollars en 2017, emploie environ 12 300 personnes dans le monde et est implantée dans 42 pays.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20181010005384/fr/