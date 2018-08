Moody : Santander UK opte pour la solution d'analyse de risque de portefeuille de Moody’s Analytics pour soutenir sa gamme d'investissements de détail

Moody’s Analytics, un chef de file de la surveillance financière, a annoncé aujourd'hui que Santander UK, l'un des plus importants fournisseurs d'hypothèques et d'épargnes du Royaume-Uni, a sélectionné sa technologie. Santander UK utilisera la solution Portfolio Risk Analytics ("PRA") de Moody’s Analytics pour étayer ses processus de gouvernance interne et de catégorisation des risques d'investissement pour sa gamme d'investissements de détail.

L'outil PRA de Moody’s Analytics est une solution flexible de projection de modélisation nuagique s'appliquant à un large éventail de modélisation de scénarios de risques liés à l'investissement et d'analyses d'hypothèses. Santander UK fera de la solution PRA l'élément central de ses processus de gouvernance interne. Cette solution fournira la modélisation économique nécessaire à l'analyse de risques de fonds, et des mesures de valeurs à risque, sur l'ensemble de la gamme d'investissements de détail de Santander UK, y compris un éventail de fonds multi-actifs distribués sur de multiples canaux.

"Notre décision de travailler avec Moody’s Analytics a été motivée par son expertise en matière de modélisation, associée à un logiciel intuitif et configurable", déclare Nick Kelly, chef des solutions de produits techniques chez Santander UK. "Sa solution nous fournit une analyse indépendante et objective, qui contribue à notre processus de gouvernance, un élément fondamental pour garantir la pertinence de nos produits par rapport aux attentes de notre marché cible, et pour assurer la capacité et la volonté de nos clients à prendre des risques."

"Faire en sorte que les produits d'investissement répondent durablement à la capacité de pertes d'un client est un aspect crucial de la gouvernance de produit", souligne Phil Mowbray, directeur principal des solutions patrimoniales et de retraite chez Moody’s Analytics. "La solution Portfolio Risk Analytics apporte un soutien à notre clientèle de la finance de détail quant à ses besoins en matière de modélisation des risques, et fournit une analyse quantitative qui renforce son propre processus de gouvernance. Nous nous réjouissons à l'idée de continuer à fournir notre aide à Santander UK en matière de modélisation."

Cliquez ici pour de plus amples renseignements sur le PRA de Moody’s Analytics.

À propos de Moody’s Analytics

Moody’s Analytics fournit des informations financières et des outils d’analyse afin d’appuyer la croissance et l’efficience de ses clients, ainsi que la réalisation de leurs objectifs de gestion du risque. Le mariage de notre expertise inégalée de la gestion du risque, de nos vastes ressources d’information et d’une application innovante des technologies aide les dirigeants d’aujourd’hui à entreprendre avec confiance face à des marchés en constante évolution. Nous sommes reconnus pour nos solutions à la pointe du secteur, qui englobent notamment l’analyse, les données, les logiciels et les services aux entreprises, et sont conçues pour offrir une expérience clé en main à nos clients. Des milliers d’organisations nous font confiance partout dans le monde pour notre souci indéfectible de qualité, de service au client et d’intégrité.

Moody's Analytics est une filiale de Moody's Corporation (NYSE : MCO). Présent dans 42 pays, MCO a réalisé un chiffre d'affaires de 4,2 milliards de dollars en 2017 et emploie environ 12 300 personnes à travers le monde. De plus amples informations sur Moody’s Analytics sont disponibles sur le site www.moodysanalytics.com.

