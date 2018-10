Moody’s Corporation (NYSE:MCO) a annoncé aujourd’hui qu’elle a choisi sa liste inaugurale de partenaires pour Reshape TomorrowTM, son initiative mondiale novatrice visant à aider les propriétaires de petites entreprises et celles en croissance à surmonter les difficultés liées à l’expansion de leurs affaires.

Moody’s a sélectionné un réseau de six organisations et programmes partenaires qui seront assistés par des subventions de la Moody’s Foundation. Ces partenaires mettent l'accent sur l'autonomisation des entrepreneurs – en particulier des femmes et membres de communautés aux talents inexploités – en leur apportant l’expertise et les outils dont ils ont besoin pour naviguer le processus de crédit et pour réussir. Plus de 50 organisations du monde entier étaient candidates pour participer à l’initiative, un instrument clé de la responsabilité sociale des entreprises (RSE) de Moody’s.

« Moody’s est fière d’établir un partenariat avec ces organisations innovantes en tant que pilier principal de Reshape Tomorrow. Ensemble, nous voulons donner le pouvoir d’action aux dirigeants de petites entreprises et celles en croissance en leur donnant les connaissances, les ressources et la confiance qu’il leur faut pour créer un avenir meilleur », a déclaré Arlene Isaacs-Lowe, responsable mondiale de la RSE chez Moody’s. « Nous sommes convaincus que ces programmes pourront avoir un impact considérable dans la vie de ces entrepreneurs qui souhaitent créer un avenir plus prospère pour eux-mêmes et pour leurs communautés. »

Chaque programme met l’accent sur comment préparer les dirigeants de petites entreprises à accéder au crédit à travers une technologie, des outils et une expertise améliorés. L’assistance de Moody’s s’effectuera sous forme de subventions philanthropiques, de ressources pratiques et de la participation d’employés bénévoles de Moody’s à travers le monde.

Les partenaires et membres suivants ont été choisis dans le cadre de l’initiative Reshape Tomorrow :

Acumen – Grâce à l’aide de Moody’s, Acumen fournira « Acumen Post », un programme global d’assistance stratégique et opérationnelle, destiné aux propriétaires de petites entreprises, et comprenant le coaching, l’assistance au financement, aux ventes et à la technologie.

« Acumen est ravie de ce partenariat avec Moody’s. Il permettra d’offrir aux entrepreneurs sociaux visionnaires l’aide dont ils ont besoin dans le cadre de l’expansion de leurs affaires, aux fins de proposer aux consommateurs à revenus faibles des biens et services qui leur permettent d’améliorer leur vie et de sortir de la pauvreté », a déclaré Jacqueline Novogratz, fondatrice et PDG d’Acumen.

The Asia Foundation – Moody’s assistera « Accelerate Women’s Entrepreneurship: Supporting Migrant Women-Owned Businesses », un programme basé à Shanghai qui aide les femmes migrantes à élargir leurs affaires à travers un programme de formation et de réseautage sur mesure.

« C’est pour nous un honneur de nous associer à Moody’s dans sa quête d’accélérer l’entreprenariat féminin en assistant, à travers un vaste programme de 2 ans, les entreprises créées par des femmes migrantes en Chine. Celui-ci a pour objectif principal de fournir à ces femmes des compétences avancées et des ressources (en particulier l’accès au crédit et au capital) pour élargir leurs affaires à travers la formation financière et entrepreneuriale, le réseautage et le coaching en affaires » a indiqué David D. Arnold, président et PDG de The Asia Foundation.

Echoing Green – L’aide de Moody’s facilitera « Loan Readiness and Impact Funding Initiative », une initiative globale permettant d’améliorer les capacités des entrepreneurs sociaux à accéder au crédit tout en promouvant une communauté de créanciers agissant dès l’étape de création pour créer un impact social.

« Nous sommes ravis de former un partenariat avec Moody’s afin de créer un programme qui donnera aux entrepreneurs sociaux, déjà à l’étape de création, l’accès au financement dont ils ont urgemment besoin, et cela sous forme de prêts pouvant servir à développer leurs organisations et leurs entreprises » a affirmé Cheryl L. Dorsey, présidente de Echoing Green, une organisation à but non lucratif qui aide les leaders émergents qui fondent des organisations visant à améliorer notre monde. « Ces types d’entrepreneurs sont souvent écartés du capital initial dont ils ont besoin pour croitre et augmenter leur impact. « Loan Readiness and Impact Funding Initiative » mettra en place une solide fondation pour que les bénéficiaires de Echoing Green soient prêts et connectés au financement des dettes afin d’aider leurs organisations à aller plus loin et plus vite. »

TechnoServe – Moody’s assistera « Smart Duka Initiative » au Kenya. Cette initiative aide un millier de propriétaires de boutiques à croitre leurs affaires à travers la formation et le coaching dans le domaine des ventes, de la gestion de l’inventaire et de la technologie. Moody’s aidera également « Working Capital Financing for Box Shop Entrepreneurs » en Afrique du Sud. L'initiative proposera des financements aux commerçants jeunes et féminins dans le cadre du programme Box Shop.

« La collaboration avec Moody's permettra à TechnoServe de fournir une plus vaste formation et assistance à des milliers d’entrepreneurs au Kenya et en Afrique du Sud », a déclaré William Warshauer, président et PDG de TechnoServe. « Ces entreprises sont essentielles à la réduction du chômage et la croissance des économies locales. Nous espérons élargir notre impact à travers ce nouveau partenariat. »

WEConnect International – Grâce à l’aide de Moody’s, WEConnect International lancera l’initiative « Global Training Program for Women Entrepreneurs and Financial Institutions » au Canada, en Allemagne et au Nigeria.

« WEConnect International est fière d’entrer en partenariat avec Moody’s dans le cadre de ce programme de formation qui permettra d’aider les femmes propriétaires d’entreprises à accéder aux capitaux et aux divers marchés. Nous sommes ravis que Moody’s ait rejoint nos plus de 80 membres commerciaux, engagés à construire des chaines de valeurs globales plus inclusives et à renforcer l’autonomisation économique des femmes », a affirmé Elizabeth A. Vazquez, PDG et co-fondatrice de WEConnect International.

Village Capital – Grâce au partenariat avec Moody’s, Village Capital proposera le « FinTech Incubator Program » en Argentine, au Brésil et à Mexico City. Il s’agit d’un programme de renforcement de capacité qui donne aux entrepreneurs les outils nécessaires permettant de développer des entreprises prospères, à savoir la gestion d’équipe et la planification financière.

« Nous sommes ravis d’accueillir Moody’s dans la famille des partenaires collaborant avec Village Capital afin de soutenir les entrepreneurs de la santé financière en Amérique latine », a affirmé Allie Burns, directrice générale de Village Capital.

Reshape Tomorrow fait partie des efforts de Moody’s à ouvrir la voie vers un avenir meilleur à travers son programme mondial de RSE récemment inauguré. Le programme met l’accent sur quatre domaines principaux : favoriser une autonomisation financière des personnes, promouvoir un avenir écologiquement durable, aider les jeunes à atteindre leur plein potentiel, et partager notre passion et notre détermination avec le monde entier.

D’autres informations sont disponibles sur le site http://moodys.com/csr.

À propos de Moody's Corporation

Moody’s est un acteur majeur sur le marché des capitaux dans le monde entier ; il assure en effet des services de notation, de recherche et d’analyse et fournit des outils qui contribuent à la stabilité, à la transparence et à l’intégration des marchés financiers. Moody’s Corporation (NYSE : MCO) est la société-mère de Moody’s Investors Service, qui propose des services de notation et de recherche afférents aux titres de créance et aux valeurs, et de Moody’s Analytics, qui propose des logiciels de pointe, des services de conseil, des recherches de crédit, des analyses économiques et des services de gestion du risque financier. La Société, qui clôture l’exercice 2017 sur un chiffre d’affaires de 4,2 milliards de dollars US, emploie quelque 12 300 personnes dans le monde et possède des bureaux dans 42 pays. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site www.moodys.com.

Moody’s croit en un monde où beaucoup plus de personnes ont accès à diverses opportunités et où chacun a ce qu’il lui faut pour se développer et s’épanouir. Nous nous engageons à ouvrir la voie à un meilleur avenir à travers des programmes de responsabilité sociale d'entreprise qui permettent l’autonomisation des personnes à travers le monde, en leur offrant les connaissances, les ressources et la confiance qu’il leur faut pour réussir. Pour de plus amples informations, consultez moodys.com/csr.

