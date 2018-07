Moody : dévoile son avancement dans la promotion d'un avenir meilleur

Le rapport de responsabilité sociale d'entreprise (CSR) récemment publié par Moody’s Corporation (NYSE:MCO) fait état de l'avancement de la société dans son objectif de donner les moyens aux personnes du monde entier pour créer un avenir meilleur pour elles-mêmes, leurs communautés et leur environnement.

"La stratégie CSR de Moody's se concentre sur le fait de trouver des problématiques que nous pouvons résoudre en créant des nouvelles voies de connaissances et d'opportunités", déclare Raymond McDaniel, président et chef de la direction de Moody’s. "Je suis fier des efforts et de l'expertise fournis par les employés de Moody’s pour relever ces défis, depuis le soutien aux dirigeants de petites entreprises jusqu'à la préservation de l'environnement, avec des méthodes améliorent le monde dans lequel nous vivons."

Dans le cadre de sa mission de transmettre des connaissances financières, Moody’s a récemment présenté Reshape TomorrowTM, une initiative visant à collaborer avec des organisations du monde entier pour aider les dirigeants de petites entreprises à relever les défis liés au développement de leurs activités.

"Notre stratégie CSR renforce les capacités commerciales uniques de Moody’s pour apporter une amélioration durable dans le quotidien des gens en les aidant à prospérer dans une économie mondiale en pleine évolution", déclare Arlene Isaacs-Lowe, cheffe internationale de la CSR chez Moody’s. "Nous nous réjouissons à l'idée d'élaborer notre programme Reshape Tomorrow afin de donner les moyens aux dirigeants de petites entreprises, et tout particulièrement les femmes et les membres de communautés aux talents inexploités, d'accéder à l'expertise et aux crédits dont ils ont besoin pour développer leurs activités."

Le rapport passe en revue les initiatives en cours de Moody’s en faveur de l'autonomisation financière, ainsi que de chacun de ses autres domaines de spécialisation: promouvoir un avenir environnementalement durable, aider les jeunes gens à atteindre leur plein potentiel, et partager notre passion et notre détermination avec le monde entier.

Promouvoir un avenir environnementalement durable

Moody’s Investors Service intègre les questions ESG (environnement, social et gouvernance) dans son analyse de crédit, en s'appuyant sur une équipe spéciale pour aider les investisseurs internationaux, les gouvernements et les émetteurs à comprendre les liens entre développement durable et risques de crédit.

En outre, les évaluations d'obligations vertes (BGA) de Moody’s fournissent des informations cruciales aux investisseurs sur la gouvernance des émissions de nouvelles obligations vertes, y compris sur la divulgation d'informations et l'utilisation des produits obtenus. Au 30 juin 2018, Moody’s avait évalué 40 obligations vertes, pour un total avoisinant les 19,5 milliards de dollars, fournissant ainsi aux investisseurs les informations dont ils ont besoin pour investir en toute confiance dans des projets favorables à l'environnement.

De plus, la Fondation Moody’s soutient Trees For Life, dont l'objectif est de préserver et restaurer la forêt calédonienne en Écosse. Moody’s a créé un bois de 3 600 d'arbres autochtones et l'agrandit à chaque publication d'une GBA.

Moody’s accorde également une importance prioritaire à son impact environnemental. En 2017, malgré une augmentation de 7% de sa présence physique, les émissions de gaz à effet de serre Moody’s Scope 1 et 2 ont diminué de 9%, soit l'équivalent de 355 voitures en moins sur les routes pendant un an.

Aider les jeunes gens à atteindre leur plein potentiel

Moody’s soutient un éventail d'initiatives aidant les jeunes gens à atteindre leur plein potentiel par l'entremise de mentorats, de programmes d'optimisation des compétences et de stages. Moody’s sponsorise un programme de compétences informatiques et professionnelles au côté de Girls Who Code et destiné aux élèves du secondaire à San Francisco et New York, pour encourager les femmes à exploiter leurs talents en vue de carrières dans la finance, les technologies et l'économie.

Partager notre passion et notre détermination avec le monde entier

Les employés de Moody’s jouent un rôle intégral dans l'exécution de la stratégie CSR par le biais de travaux volontaires, de contributions d'expertise bénévoles et de services sur site au nom d'organismes à but non lucratif.

Le rapport décrit de quelles manières les employés de Moody’s ont fait preuve d'engagement en faveur des communautés locales, en aidant par exemple une école primaire sud-africaine à servir des légumes frais à ses élèves, ou encore en offrant une expertise d'analyse de données à l'institut Hetrick-Martin, qui soutient la jeune communauté GLBTT à New York et New Jersey.

Pour plus d'informations sur la responsabilité sociale d'entreprise de Moody’s, rendez-vous sur www.moodys.com/csr.

À propos de Moody’s

Acteur essentiel des marchés de capitaux internationaux, Moody’s fournit des services de notation financière et de recherche, ainsi que des outils et analyses contribuant à la transparence et à l’intégration des marchés financiers. Moody's Corporation (NYSE: MCO) est la société mère de Moody's Investors Service, qui fournit des services de notation de crédit et de recherche couvrant les instruments de dette et les valeurs mobilières, et de Moody's Analytics, qui propose des logiciels de pointe, des services de conseil et des recherches pour l’analyse de crédit et l’analyse économique, ainsi que pour la gestion du risque financier. La société, qui a enregistré un chiffre d’affaires de 4,2 milliards de dollars en 2017, emploie environ 12 000 personnes dans le monde et dispose d'une présence dans 42 pays. Des informations complémentaires sont disponibles sur le site www.moodys.com.

