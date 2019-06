Moody : et Team8 lancent une co-entreprise pour créer une norme mondiale sur le risque informatique

Moody's Corporation (NYSE : MCO) et Team8, un important groupe de réflexion sur la cybersécurité et une plateforme de création d'entreprise, ont annoncé aujourd'hui avoir créé une co-entreprise pour établir une norme mondiale pour évaluer et quantifier le risque informatique pour les entreprises.

La co-entreprise s'appuiera sur l'expérience de Moody's dans le développement de méthodologies et de normes mondiales pour mesurer les risques, ainsi que sur l'expertise de Team8 dans les technologies de cyber-sécurité, l'accès unique aux cyber-talents et la compréhension spécifique du paysage mondial des cyber-menaces. Cette expertise combinée mettra l'accent sur le développement de méthodes et de technologies novatrices qui mesurent et analysent efficacement les cyber-risques auxquels sont confrontées les entreprises mondiales.

Il s'agira notamment de répondre aux besoins des conseils d'administration, des comités de vérification, des chefs de la direction, des agents de risque et de sécurité en matière d'évaluation objective des cyber-risques afin de mieux comprendre la cyber-position des entreprises et la façon dont elles se comparent aux autres et dans le temps. Le service cyber-risque évaluera également l'état de préparation en matière d'informatique des sociétés acquises dans le cadre de transactions de fusions-acquisitions et constituera une mesure clé pour l'achat de polices de cyber-assurances.

La co-entreprise s'appuie sur l'investissement stratégique de Moody's en 2018 dans Team8, qui a permis d'accéder à la recherche et à l'innovation en matière de cyber-sécurité ainsi qu'à de meilleures connexions avec les cyber-leaders dans différents pays et industries. L'entreprise développera également de nouvelles technologies et capacités d'évaluation des cyber-risques tout en faisant appel aux meilleurs produits, services et consultance, créant ainsi un écosystème pour répondre collectivement à ce besoin critique.

Derek Vadala dirigera l'entreprise commune en tant que Chief Executive Officer. M. Vadala accède à ce poste après avoir passé 16 ans chez Moody's, où il a récemment occupé le poste de Managing Director, Global Head of Cyber Risk pour Moody's Corporation. Auparavant, il a occupé le poste de Chief Information Security Officer (CISO) chez Moody's, avec la responsabilité globale du risque et de la sécurité de l'information. M. Vadala possède plus de 20 ans d'expérience en sécurité de l'information et en gestion de la technologie.

Nadav Zafrir, co-fondateur et CEO de Team8, Jim Rosenthal, co-fondateur et CEO de BlueVoyant et Chief Operating Officer de Morgan Stanley jusqu'en 2017, et Simon Hastilow, Managing Director, Global Head of Commercial chez Moody's Investors Service rejoignent le conseil d'administration de la co-entreprise.

"La combinaison des connaissances et de l'expérience de pointe de Team8 dans le domaine de la cyber-sécurité et de l'expertise de Moody's en matière d'analyse et de quantification des risques financiers permet la création d'une capacité unique pour servir de norme en matière d'évaluation des cyber-risques," a déclaré Derek Vadala.

"Il y a une réelle nécessité sur le marché d'un mécanisme d'évaluation efficace, objectif et indépendant pour évaluer la cyber-position des entreprises à travers le monde. Nous sommes enthousiastes à l'idée d'entreprendre ce voyage avec Moody's et nous sommes convaincus qu'ensemble, nous pouvons établir une norme mondiale unique en son genre pour évaluer le risque cybernétique complexe auquel font face les entreprises", a déclaré Nadav Zafrir.

La co-entreprise n'aura pas d'impact significatif sur les résultats financiers de Moody's en 2019.

A PROPOS DE MOODY’S CORPORATION

Moody's est un acteur essentiel des marchés financiers mondiaux, fournissant des notations de crédit, des recherches, des outils et des analyses qui contribuent à des marchés financiers transparents et intégrés. Moody's Corporation (NYSE : MCO) est la société mère de Moody's Investors Service, qui fournit des notations de crédit et des recherches sur les instruments d'emprunt et les titres, et de Moody's Analytics, qui offre des logiciels de pointe, des services de conseil et de recherche pour l'analyse économique et du crédit et la gestion des risques financiers. La société, qui a déclaré un chiffre d'affaires de 4,4 milliards de dollars en 2018, emploie environ 13 200 personnes dans le monde et est présente dans 42 pays. De plus amples informations sont disponibles à l'adresse suivante www.moodys.com.

A PROPOS DE TEAM8

Team8 est un groupe de réflexion et une plateforme de création d'entreprise de premier plan spécialisée dans la cyber-résistance et la science des données. S'appuyant sur l'expertise d'anciens dirigeants de l'unité 8200 de renseignement militaire d'élite israélienne, Team8 s'appuie sur une équipe interne de chercheurs, ingénieurs et analystes de haut niveau. Team8 combine sa connaissance approfondie de la cyber-menace, de la science des données et de l'intelligence artificielle pour développer des technologies perturbatrices et des entreprises de pointe qui permettent aux organisations de tirer profit de la transformation numérique avec agilité et en toute sécurité. Team8 est soutenu par certaines des entreprises les plus renommées au monde, notamment Cisco, Microsoft, AT&T, Walmart, Airbus, Softbank, Accenture, Qualcomm, Moody's, Munich-Re, Dimension Data, Nokia et Scotiabank. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.team8.vc.

Déclaration "Safe Harbor" en vertu du Private Securities Litigation Reform Act de 1995

Certaines déclarations contenues dans le présent communiqué sont des déclarations prospectives et sont fondées sur des attentes, des plans et des perspectives pour les activités et les opérations futures de la Société qui comportent un certain nombre de risques et d'incertitudes. Les énoncés prospectifs et les autres renseignements contenus dans le présent communiqué sont faits en date des présentes (sauf indication contraire), et la Société ne s'engage aucunement (ni n'a l'intention de le faire) à les compléter, les mettre à jour ou les réviser publiquement dans l'avenir, que ce soit à la suite d'événements ultérieurs, de changements aux attentes ou autrement. Dans le cadre des dispositions "Safe Harbor" du Private Securities Litigation Reform Act de 1995, la Société identifie des exemples de facteurs, de risques et d'incertitudes qui pourraient entraîner un écart, peut-être important, entre les résultats réels et ceux indiqués dans ces déclarations prospectives. Ces facteurs, risques et incertitudes comprennent, entre autres, les perturbations du marché du crédit ou les ralentissements économiques, qui pourraient avoir une incidence sur le volume de la dette et d'autres titres émis sur les marchés financiers nationaux et/ou mondiaux ; d'autres questions qui pourraient avoir une incidence sur le volume de la dette et d'autres titres émis sur les marchés financiers nationaux et/ou mondiaux, notamment la réglementation, les préoccupations relatives à la qualité du crédit, les fluctuations des taux d'intérêt et autres fluctuations des marchés financiers comme celle attribuable au retrait prévu du Royaume-Uni de l'UE ; le volume des fusions et acquisitions aux États-Unis et à l'étranger ; l'efficacité incertaine et les conséquences collatérales possibles des mesures prises par les gouvernements américains et étrangers touchant les marchés du crédit, le commerce international et la politique économique ; les préoccupations du marché touchant notre crédibilité ou influant autrement sur les perceptions du marché quant à l'intégrité ou à l'utilité des cotes des agences indépendantes ; l'introduction de produits ou technologies concurrents par d'autres sociétés ; la pression exercée par les concurrents et/ou les clients sur les prix ; le succès des nouveaux produits développés et l'essor mondial ; l'impact de la réglementation sur un NRSRO, l'éventualité pour les États-Unis de nouvelles législations et réglementations nationales et locales, y compris les dispositions de la loi Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act (" Dodd-Frank ") et les réglementations résultant de Dodd-Frank ; le potentiel de concurrence et de réglementation accrues dans l'UE et dans les autres juridictions étrangères ; l'exposition à des litiges liés à nos avis de notation, ainsi qu'à tout autre litige, procédure gouvernementale et réglementaire, enquête et enquête auxquels la Société pourrait être assujettie de temps à autre ; les dispositions de la loi Dodd-Frank Act modifiant les normes de plaidoirie et les règlements de l'UE modifiant les normes de responsabilité applicables aux agences de notation de crédit, d'une manière défavorable aux agences de notation de crédit ; les dispositions de la réglementation de l'UE imposant des exigences procédurales et substantielles supplémentaires en matière de tarification des services et d'élargissement de la mission de surveillance aux notations non communautaires utilisées à des fins réglementaires ; la perte éventuelle d'employés clés ; les défaillances ou dysfonctionnements de nos activités et de notre infrastructure ; toute vulnérabilité aux cyber-menaces ou autres problèmes de cybersécurité ; le résultat de tout examen par les autorités fiscales compétentes des initiatives globales de planification fiscale du Groupe ; les sanctions pénales ou civiles éventuelles si le Groupe ne respecte pas les obligations nationales ou internationales des lois et règlements applicables dans les territoires où la Société exerce ses activités, y compris les lois sur la protection des données et de la vie privée, les lois sur les sanctions, les lois anticorruption et les lois locales interdisant les paiements frauduleux aux représentants gouvernementaux ; l'incidence des fusions, acquisitions ou autres regroupements d'entreprises et la capacité de la Société à intégrer efficacement ces entreprises acquises ; la volatilité des devises et des taux de change ; le niveau des flux de trésorerie futurs ; les investissements de capitaux et la diminution de la demande des institutions financières en instruments de gestion du risque de crédit. Ces facteurs, risques et incertitudes ainsi que d'autres risques et incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats réels de Moody's diffèrent sensiblement de ceux envisagés, exprimés, projetés, anticipés ou sous-entendus dans les énoncés prospectifs sont décrits plus en détail à la rubrique 1A de la partie I, "Facteurs de risque" du rapport annuel sur formulaire 10-K pour l'exercice terminé le 31 décembre 2018 et dans les autres documents que la Société a déposés de temps à autre auprès de la SEC ou dans des documents intégrés à ces derniers. Les actionnaires et les investisseurs sont avertis que la survenance de l'un ou l'autre de ces facteurs, risques et incertitudes pourrait faire en sorte que les résultats réels de la Société diffèrent considérablement de ceux envisagés, exprimés, projetés, prévus ou sous-entendus dans les énoncés prospectifs, ce qui pourrait avoir une incidence négative importante sur ses activités, ses résultats d'exploitation et sa situation financière. De nouveaux facteurs peuvent apparaître de temps à autre, et il n'est pas possible pour la Société de prévoir de nouveaux facteurs, ni d'évaluer l'effet potentiel de tout nouveau facteur sur elle.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20190627005759/fr/