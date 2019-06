Moody : iA Financial Group choisit le logiciel de Moody's Analytics pour mettre en œuvre la norme IFRS 17

Moody's Analytics, prestataire mondial de services de veille financière, a annoncé aujourd’hui qu’iA Financial Group avait choisi la solution RiskIntegrity™ IFRS 17 solution de Moody's Analytics pour se préparer à la mise en œuvre de la norme IFRS 17 (International Financial Reporting Standard – norme internationale d’information financière).

La plateforme RiskIntegrity de Moody's Analytics est une solution cloud prête à l’emploi qui aide les assureurs à répondre aux exigences rigoureuses d’information financière de la norme IFRS 17.

Conçue pour apporter un soutien aux besoins exigeants des actuaires, comptables et professionnels des Technologies de l’information (TI), la solution RiskIntegrity IFRS 17 est fournie avec toutes les capacités requises pour une mise en œuvre efficace de la norme IFRS 17. Solution disponible sous forme de logiciel en tant que service, RiskIntegrity IFRS 17 s’intègre en souplesse dans l’infrastructure existante de l’assureur, en connectant les données, modèles, systèmes et processus entre fonctions actuarielles et fonctions comptables.

« Nous nous efforçons d’aider les assureurs à gérer, accélérer et livrer leurs projets IFRS 17 », a déclaré Christophe Burckbuchler, directeur – Stratégie dans le secteur de l’assurance et Solutions IFRS 17, chez Moody's Analytics. « Nous nous réjouissons à l’idée de travailler avec iA Financial Group pour leur mise en œuvre de la norme IFRS 17 ».

Pour les dernières informations relatives à la norme IFRS 17 communiquées par Moody's Analytics, veuillez visiter l’IFRS 17 Thought Leadership Center((Centre du leadership éclairé – IFRS 17) de Moody's Analytics.

Veuillez cliquer ici pour vous renseigner davantage sur la solution RiskIntegrity IFRS 17 de Moody's Analytics.

À propos de Moody's Analytics

Moody's Analytics fournit des renseignements financiers et des outils analytiques permettant aux dirigeants d’entreprises de prendre de meilleures décisions plus rapidement. Notre solide expertise en matière de risques, nos vastes ressources d’information et notre application novatrice des technologies permettent à nos clients de naviguer en toute confiance sur un marché en pleine évolution. Nous sommes reconnus pour nos solutions innovantes, et couronnées de prix, qui allient recherche appliquée, données, outils logiciels et services professionnels, afin d’offrir une expérience client optimale. Des milliers d’organisations dans le monde entier nous accordent leur confiance, en reconnaissance de notre engagement sans faille en termes de qualité, de service client et d’ouverture à l’innovation. Pour plus d’informations sur Moody's Analytics, veuillez visiter notre site Web ou vous connecter avec nous sur Twitter ou LinkedIn.

Moody's Analytics, Inc. est une filiale de Moody's Corporation (NYSE : MCO). Moody's Corporation a déclaré des revenus de 4,4 milliards USD en 2018, compte un personnel d’environ 13 200 employés disséminés dans le monde, et est implantée dans 42 pays.

À propos d’iA Financial Group

iA Financial Group est l’un des groupes d’assurance et de gestion de patrimoine les plus importants du Canada, et est également implanté aux États-Unis. Créée en 1892, c’est l’une des plus importantes sociétés ouvertes au Canada, et elle est inscrite à la cote de la Bourse de Toronto sous le code mnémonique IAG (actions ordinaires) et IAF (actions privilégiées). Rendez-vous sur le site Web d’ iA Financial Group pour en savoir davantage.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20190618005675/fr/