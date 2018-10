Moody : nomme Derek Vadala au poste de responsable mondial des cyber-risques pour MIS

Moody’s Corporation (NYSE:MCO) a annoncé aujourd'hui avoir nommé Derek Vadala en tant que responsable mondiale des cyber-risques pour Moody’s Investors Service (MIS).

Dans cette fonction récemment créée, M. Vadala développera les capacités de MIS en matière d'évaluation des cyber-risques, y compris un cadre de travail pour la prise en compte des risques de cybersécurité dans l'analyse des crédits, et se trouvera à l'avant-garde de la recherche innovante, de l'analytique et de la prospection dans ce domaine.

"Comme pour les risques de responsabilité ESG (environnementale, sociale et de gouvernance), nous considérons les cyber-risques comme un domaine de plus en plus pertinent pour les émetteurs, les investisseurs, les contreparties et les autorités gouvernementales, étant donné qu'ils ont un impact sur les risques opérationnels et de crédit. Moody’s jouit d'une perspective unique pouvant aider le marché à mieux comprendre les interactions entre les crédits et les cyber-risques", déclare Rob Fauber, président de Moody’s Investors Service. "Derek dispose d'une vaste expérience de direction dans la sécurité numérique et de l'information, et nous avons la chance de compter sur lui pour le développement de nos capacités d'analyses des cyber-risques."

M. Vadala occupait depuis 2013 la fonction de responsable de la sécurité des informations chez Moody’s, et travaille dans la société depuis 2003. Il a plus de 20 ans d'expérience dans la sécurité des informations et la gestion des technologies, et s'est exprimé aussi bien à l'oral qu'à l'écrit sur des sujets comme la gestion de la sécurité pour de grandes entreprises et des équipes d'administration de systèmes.

À propos de Moody’s

Acteur essentiel des marchés financiers internationaux, Moody’s fournit des services de notation de crédit et de recherche, ainsi que des outils et analyses contribuant à la transparence et à l’intégration des marchés financiers. Moody’s Corporation (NYSE : MCO) est la société mère de Moody's Investors Service, qui fournit des services de notation de crédit et de recherche couvrant les instruments de dette et les valeurs mobilières, et de Moody's Analytics, qui propose des logiciels de pointe, des services de conseil et des recherches pour l’analyse de crédit et économique, ainsi que pour la gestion du risque financier. La société, qui a déclaré un chiffre d’affaires de 4,2 milliards de dollars en 2017, emploie environ 12 300 personnes dans le monde et est implantée dans 42 pays. Des informations complémentaires sont disponibles sur le site www.moodys.com.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20181017005606/fr/