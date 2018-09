Moody : nomme Mona Breed au poste de responsable de l'information

Moody’s Corporation (NYSE:MCO) a annoncé aujourd'hui l'arrivée de Mona Breed au sein de la société, en qualité de responsable de l'information, avec prise d'effet au 15 octobre 2018. À cette fonction, Mona Breed sera en charge de l'infrastructure et des programmes technologiques internationaux de Moody’s. Elle travaillera sous la supervision de Raymond McDaniel, président et chef de la direction de Moody’s.

"Avec près de 30 ans d'expérience dans le déploiement de programmes d'innovation et de technologies au sein de grandes sociétés de services financiers et professionnels, les connaissances et l'expertise de Mona seront un atout précieux à l'heure où nous optimisons nos capacités technologiques et où nous mettons à profit nos investissements", déclare Raymond McDaniel, président et chef de la direction de Moody’s.

Avant de rejoindre Moody’s, Mona Breed était à la tête de l'infrastructure TI chez Oppenheimer Funds, avec la mission de stimuler l'innovation et la transformation, y compris pour l'informatique nuagique, la communication et la collaboration unifiées, les opérations de centre de données et les technologies au travail. Elle occupa également des postes de direction dans les services technologiques chez PricewaterhouseCoopers et Apollo.

Mme Breed remplace Tony Stoupas, qui dirigeait le service TI de Moody’s depuis 2010, et qui restera dans l'entreprise jusqu'à la fin 2018. "Je suis reconnaissant envers Tony pour sa contribution, et notamment pour avoir mis au point une plateforme technologique aboutie et solide, qui pérennisera la croissance et l'innovation", déclare M. McDaniel.

À PROPOS DE MOODY'S CORPORATION

Acteur essentiel des marchés financiers internationaux, Moody’s fournit des services de notation financière et de recherche, ainsi que des outils et analyses contribuant à la transparence et à l’intégration des marchés financiers. Moody’s Corporation (NYSE: MCO) est la société mère de Moody's Investors Service, qui fournit des services de notation financière et de recherche couvrant les instruments de dette et les valeurs mobilières, et de Moody's Analytics, qui propose des logiciels de pointe, des services de conseil et des recherches pour l’analyse de crédit et l’analyse économique, ainsi que pour la gestion du risque financier. La société, qui a déclaré un chiffre d’affaires de 4,2 milliards de dollars en 2017, emploie environ 12 300 personnes dans le monde et est implantée dans 42 pays. Des informations complémentaires sont disponibles sur le site www.moodys.com.

