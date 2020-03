Moody : offre gratuitement des recherches sur le crédit et l'économie au public en vue de mieux confronter l'épidémie du Coronavirus

Moody’s Corporation (NYSE:MCO) offre dès maintenant ses recherches et perspectives concernant l’impact du coronavirus (COVID-19) sur le crédit et l’économie par le biais de son site web, disponible au public à l’adresse moodys.com/coronavirus. Régulièrement mis à jour, le site offre des informations provenant de toute la société, en proposant une ressource permettant aux participants du marché de mieux comprendre les implications financières de l’extension du virus. Tout le contenu du site est disponible gratuitement au public, y compris l’accès aux webinaires de Moody’s sur COVID-19.

« Nous sommes conscients que pendant des périodes de volatilité intense et d’incertitude du marché comme celle-ci, il est impératif de disposer d’informations extensives et fréquentes », a déclaré Rob Fauber, chef de l’exploitation de Moody’s Corporation. « La mission de Moody’s est de fournir des informations et normes fiables qui peuvent aider les décideurs à agir en toute confiance. Pour ce faire, nous fournissons l’accès aux ressources économiques et de crédit dont dispose Moody’s, afin d’aider nos parties prenantes du monde entier à confronter la situation d’incertitude que constitue l’épidémie du COVID-19. »

Moody’s a publié plus de 100 rapports et divers contenus concernant l’impact de COVID-19 sur les émetteurs, les secteurs et les régions de marché, ainsi que l’analyse de Moody’s Investors Service et Moody’s Analytics.

Parmi la multitude de publications que propose le site se trouvent par exemple celles qui suivent :

