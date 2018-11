Moody’s Analytics : développe sa Data Alliance primée

Moody’s Analytics, fournisseur international de renseignements financiers, a développé la Data Alliance de façon à ce que ses membres puissent désormais télécharger des données en toute sécurité pour toutes les catégories d'actifs et toutes les régions admises via le Portail Data Alliance (« le Portail »).

Il est désormais plus pratique et plus sécuritaire pour les membres de la Data Alliance de fournir des données et de collecter en retour des informations de référence sur les risques de crédit. La base de données internationale Data Alliance continue à se développer et compte actuellement des états financiers de sociétés privées commerciales et industrielles (C&I) à hauteur de 100 millions, des soldes de prêts dans l'Immobilier commercial à hauteur de 398 milliards de dollars qui couvrent 354 accès multi-services et 63 % de tous les prêts de financement de projet contractés depuis 1983.

Il est essentiel de protéger la confidentialité des données de nos membres. Avec toutes les soumissions de données effectuées exclusivement par le biais du Portail, nous avons renforcé la sécurité des données du programme.

« Nos membres se tournent vers la Data Alliance pour obtenir des informations utiles sur le risque de leur portefeuille », a déclaré Jean Liu, directeur principal de Moody’s Analytics. « La possibilité d'utiliser le Portail pour toutes leurs soumissions permet d’obtenir ces informations plus rapidement, plus facilement et de manière sécuritaire ».

Outre notre publication sur l'Immobilier commercial en début d'année, le financement de projets, le financement d'actifs, le commerce et l'industrie, et l'agriculture font partie des catégories d'actifs pour lesquelles les membres peuvent désormais fournir des données et obtenir des informations par le biais du Portail. La Data Alliance continue également à se développer à l’échelle mondiale, notamment en ce qui concerne l'Immobilier commercial européen et les secteurs du commerce et de l'industrie africains.

« Nous sommes ravis que les membres de la Data Alliance puissent désormais fournir des données et collecter des informations pour toutes les catégories d’actifs du Portail », a déclaré Doug Johnson, directeur de Moody’s Analytics. « Les prêteurs agricoles se féliciteront notamment de la disponibilité des données et meilleures pratiques sur les prêts agricoles ».

Nous recherchons également d’autres solutions chez Moody’s Analytics pour améliorer la Data Alliance. Par exemple, une récente initiative visant à approfondir l’analyse du portefeuille prise en charge par notre solution RiskFrontier™ offre aux membres de Data Alliance et aux clients de la solution RiskFrontier la possibilité de comparer leur profil de prêt aux critères de référence de leurs pairs en matière de capital économique et de rentabilité.

La Data Alliance a valu à Moody’s Analytics d'être récompensée comme fournisseur de l'année des données relatives au crédit lors des Risk Technology Awards 2018. Ce prix s'ajoute à la liste toujours plus longue des prix obtenus par Moody’s Analytics, notamment celui de fournisseur de technologies de l'année lors des Risk Awards 2018.

Cliquez ici pour contacter l'équipe de la Data Alliance et obtenir davantage d'informations, notamment les avantages des membres.

