Moody’s Analytics : remporte cinq prix dans des catégories différentes dans le cadre du rapport Chartis RiskTech100® 2019

Moody’s Analytics, un fournisseur global de solutions de renseignements financiers, a remporté cinq prix dans des catégories différentes dans le cadre du rapport Chartis RiskTech100® 2019: CECL (nouvelle norme de provisionnement aux US fondée sur les pertes de crédit actuellement attendues), Norme IFRS 9 sur les instruments financiers, Gestion du bilan, Risque de crédit sur le portefeuille bancaire et Validation des modèles.

Nous sommes également parvenus en 4ème position générale - notre classement le plus élevé jamais obtenu et notre troisième classement consécutif parmi les cinq premières entreprises - et avons remporté un prix dans la catégorie Stratégie de Chartis. Cliquer ici pour en savoir davantage à propos de notre classement et de nos victoires par catégorie Chartis.

"C'est un honneur pour nous de recevoir ce prix de RiskTech100® de cette année," a déclaré Jacob Grotta, directeur général et responsable des analyses financières et de risques. "Le fait de remporter un prix dans cinq catégories démontre que nos solutions permettent aux professionnels dans le domaine du crédit, des risques et de la finance, de prendre des décisions plus éclairées, plus rapidement". Nous avons désormais remporté un prix dans la catégorie Risque de crédit depuis trois années consécutives, ce qui reflète à la fois notre expérience approfondie dans le domaine du crédit et nos innovations et investissements constants dans le domaine des solutions d'évaluation du crédit et d'origination. Ce prix suit notre Position Leader de sa catégorie dans un rapport Chartis qui a analysé des fournisseurs de solutions de risque de crédit pour le portefeuille bancaire en mai dernier.

Notre victoire dans la catégorie Gestion du bilan fait également suite à notre position Leader de sa catégorie dans le rapport de Chartis du mois de mars qui a évalué les principaux fournisseurs de systèmes de gestion du bilan destinés aux banques. Notre solution intégrée – hébergée dans les serveurs du client ou dans le cloud - permet aux banques de gérer leur ALM et leur risque de liquidité tout en satisfaisant leurs obligations réglementaires et d’autres obligations commerciales.

Nos deux prix dans les catégories CECL et IFRS 9 reflètent la façon dont nous combinons notre expertise en matière de risque de crédit aux meilleures pratiques de comptabilité, afin d'automatiser et de simplifier les processus dans le cadre des nouvelles normes globales en matière de provisions. Nos solutions flexibles et transparentes intègrent notre analyse de risque de crédit, nos prévisions économiques et nos capacités de prévision du bilan, pour permettre aux entreprises de satisfaire la nouvelle norme tout en préparant l'avenir, en tirant parti de ces processus pour créer de la valeur ajoutée pour la banque.

En mai, nous avons été classés Leader de notre catégorie dans un rapport de Chartis qui évaluait les principaux fournisseurs de solutions CECL. Nous avons également obtenu le titre de Leader de notre catégorie dans un rapport de Chartis 2017 qui comparaît les principaux fournisseurs de solutions IFRS 9.

La validation des modèles est une nouvelle catégorie dans les prix RiskTech100® de cette année, qui reflète le besoin croissant de disposer d'un système, transparent et efficace, de gestion des modèles de risque utilisés dans l'activité quotidienne des institutions financières. Notre solution combine notre expertise approfondie dans le domaine du risque de crédit, notre priorité accordée à un modèle complet de gestion des risques et une technologie de pointe dans le secteur afin d’offrir un processus collaboratif pour la validation et le suivi des modèles. Les entreprises peuvent utiliser notre solution pour réduire la durée et les efforts réalisés, en combinant nos meilleures pratiques internes à leurs exigences uniques de manière transparente, contrôlable et reproductible qui encourage la collaboration et le partage des connaissances au sein de l'organisation.

Cliquer ici pour apprendre comment les solutions de Moody’s Analytics peuvent aider votre organisation.

Cliquer ici pour consulter le classement Chartis RiskTech100® 2019.

À propos de Moody’s Analytics

Moody’s Analytics fournit des renseignements financiers et des outils d'analyse pour aider les chefs d'entreprise à prendre plus rapidement des décisions plus éclairées. Notre expertise approfondie du risque, nos ressources d'information exhaustives et notre mise en œuvre novatrice des technologies aident nos clients à explorer avec davantage de confiance un marché en pleine évolution. Des nombreux prix ont reconnu l’ensemble de nos solutions : de la recherche, des données, des logiciels et des services professionnels, fournissant une expérience client homogène. Nous inspirons de la confiance à des milliers d'organisations à travers le monde, grâce à notre engagement en faveur de l'excellence, notre approche ouverte et notre priorité accordée à la satisfaction des besoins clients. Pour de plus amples informations à propos de Moody's Analytics, veuillez consulter www.moodysanalytics.com.

Moody's Analytics est une filiale de Moody's Corporation (NYSE: MCO). MCO a réalisé un chiffre d'affaires de 4,2 milliards de dollars en 2017, emploie environ 12 600 personnes dans le monde et est présente dans 42 pays.

À propos de Chartis Research

Chartis Research est le principal fournisseur de recherche et d’analyse sur le marché mondial des technologies de gestion du risque et fait partie d’Infopro Digital, qui possède de grandes marques à la pointe du marché, telles Risk et WatersTechnology. L’objectif de Chartis est de soutenir les sociétés a ameliorer leur performance et au meme temps d’une meilleure gestion des risques, de la gouvernance d’entreprise et de la conformité, et d’aider les clients à prendre des décisions éclairées en matière de risques et de technologie en fournissant une analyse approfondie et des conseils exploitables sur pratiquement tous les aspects des technologies de gestion des risques.

RiskTech100®, RiskTech Quadrant®, FinTech Quadrant™ et The Risk Enabled Enterprise® sont des marques déposées d'Infopro Digital Services Limited. www.chartis-research.com

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20181205005035/fr/