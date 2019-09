Moody's Analytics : a remporté lors du FocusEconomics le prix Prévisions des analystes

Moody’s Analytics, fournisseur mondial d’informations financières et économiques, a remporté 10 catégories du Prix Prévisions des analystes lors du FocusEconomics de 2019 .

Ce communiqué de presse contient des éléments multimédias. Voir le communiqué complet ici : https://www.businesswire.com/news/home/20190917005313/fr/

N° 1 des prévisionnistes du PIB – Japon

N° 1 des prévisionnistes du PIB – États-Unis

N° 1 des prévisionnistes de l'inflation – France

N° 1 des prévisionnistes de l'inflation – Mexique

N° 1 des prévisionnistes de l'inflation – Royaume-Uni

N° 1 des prévisionnistes des taux de change – Singapour

N° 1 des prévisionnistes des taux de change – Royaume-Uni

N° 1 des prévisionnistes de l'équilibre fiscal – Croatie

N° 1 des prévisionnistes de l'équilibre fiscal – Luxembourg

N° 1 des prévisionnistes pour les comptes courants – Suisse

Nous avons également remporté le 3ème prix du meilleur prévisionniste global – Singapour.

Afin de déterminer les meilleures entreprises de prévisions économiques dans ce classement annuel, FocusEconomics évalue l'exactitude des prévisions soumises à son enquête mensuelle sur une période de 24 mois. Les 11 prix que nous avons reçu cette année sont à l'aune de la précision de nos prévisions macroéconomiques pour les indicateurs clés entre janvier 2017 et décembre 2018.

« Nos clients ont besoin de prévisions économiques fiables pour pouvoir gérer les risques, la conformité et la planification stratégique », a déclaré Cris deRitis, économiste en chef adjoint. « Ils s'en remettent pleinement à Moody’s Analytics pour les aider à prendre des décisions en toute confiance. Nous valorisons cette confiance et sommes particulièrement heureux de la reconnaissance de FocusEconomics car cela démontre l'exactitude de nos prévisions ».

Les prévisions de Moody’s Analytics concernant les indicateurs d’évolution du marché dans le monde proviennent de notre Modèle macroéconomique mondial. Presque toute l'activité économique mondiale est comptabilisée selon les 12 000 séries temporelles économiques, démographiques et financières qu'elle génère.

Le Modèle macroéconomique mondial est disponible sur la plateforme Scenario Studio des analyses de Moody's, laquelle permet aux utilisateurs de générer des scénarios et des prévisions économiques dans un environnement collaboratif en temps réel reposant sur des processus de gouvernance rigoureux.

Nous évaluons périodiquement l’exactitude de nos projections économiques et communiquons ces résultats. Cet article expose en détails notre pensée et nos hypothèses en vigueur fin 2017 alors que nous examinions les perspectives pour 2018, et compare nos prévisions à ce qui s'est avéré par la suite.

Le Prix de FocusEconomics vient s'ajouter à la liste sans cesse croissante des reconnaissances à notre égard provenant de ce secteur.

À propos de Moody’s Analytics

Moody’s Analytics fournit des informations financières et des outils analytiques qui permettent au dirigeants d’entreprise de prendre de meilleures décisions plus rapidement. Notre grande compétence en matière de risques, nos vastes ressources d'informations et notre application technologique innovante permettent à nos clients de naviguer en toute confiance sur un marché en pleine évolution. Nous sommes réputés pour nos solutions primées, à la pointe de ce secteur, offrant des services de recherche, des données, des logiciels et des services professionnels, tous regroupés afin d'offrir une expérience client transparente. Nous créons la confiance dans des milliers d'entreprises dans le monde entier, grâce à notre engagement en faveur de l'excellence, à notre approche à l'esprit ouvert et à notre volonté de répondre aux besoins de nos clients. Pour plus d’informations sur Moody’s Analytics, rendez-vous sur notre site internet ou contactez-nous sur Twitter et LinkedIn.

Moody's Analytics, Inc. est une filiale de Moody's Corporation (NYSE: MCO). La société, qui a déclaré un chiffre d’affaires de 4,4 milliards de dollars en 2018, emploie environ 13 200 personnes dans le monde et est implantée dans 42 pays.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20190917005313/fr/