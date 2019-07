Moody's Analytics : élargit son offre SaaS en proposant la solution Banking Cloud Credit Risk pour les calculs réglementaires et rapports sur le risque de crédit

Moody’s Analytics, fournisseur mondial d’informations financières, lance sa solution Banking Cloud Credit Risk, un moteur de calculs et un outil de reporting réglementaire disponible sur le « cloud ». Disponible sous forme de « Software-as-a-Service » (SaaS), ce logiciel aide les banques à se conformer aux dernières réglementations tout en éliminant le besoin d’assurer le déploiement et la maintenance d’une installation sur site.

La solution est livrée avec les règles de calcul et les rapports réglementaires préconfigurés, ce qui accélère les projets de mise en conformité avec les nouvelles règlementations. Elle permet de répondre aux dernières exigences du Comité de Bâle ainsi qu’aux directives et règlementations en terme de solvabilité et de liquidité de l’Autorité bancaire européenne (ABE) et des besoins locaux de reporting. Moody’s Analytics assure aussi la veille règlementaire et la mise à jour du logiciel , permettant aux institutions financières de s’adapter rapidement aux changements de la régulation.

Grâce à Banking Cloud Credit Risk, les banques sont en mesure d’identifier et de comprendre facilement les écarts de résultats entre deux dates de reporting, et également d’évaluer l’impact des réglementations futures sur la profitabilité de leur activité leur permettant de prendre des décisions informés. Le moteur de calcul de capital réglementaire permet aux utilisateurs d’estimer à la fois leurs actifs pondérés conformément aux approches Standard et « IRB » (modèle internes). Ce double calcul sera exigé en 2022 dans la prochaine mise à jour de la norme Bâle III.

En utilisant cet outil, les banques peuvent rapidement charger, transformer et réconcilier leurs données tout en bénéficiant d’une meilleure traçabilité (« data lineage ») et ainsi profiter d’une source unique et fiable des données pour leurs exigences réglementaires.

« Comme pour toutes nos solutions réglementaires hébergées sur le cloud, nous avons conçu Banking Cloud Credit Risk pour aider les institutions financières à s'adapter plus rapidement à un cadre réglementaire en constante évolution tout en contrôlant leur coût et gagnant en efficacité », a déclaré Andy Frepp, directeur général chez Moody’s Analytics. «Les technologies qui proposent des solutions flexibles et évolutives sont essentielles pour atteindre ces objectifs ».

Banking Cloud Credit Risk rejoint la suite de solutions réglementaires et comptables hébergées sur le cloud de Moody's Analytics qui comprend le Transactional Reporting Tool pour les rapports d’AnaCredit en Europe, et ImpairmentStudio™ pour les calculs des provisions comptables (Current Expected Credit Loss, CECL) aux États-Unis.

Le mois dernier, Moody's Analytics a remporté le prix de Best Vendor Solution for Transactional Reporting (AnaCredit) (Meilleure logiciel de reporting AnaCredit) lors de la remise de prix 2019 de RegTech Insight.

Moody’s Analytics a aussi remporté le prix de la catégorie CECL du classement RiskTech100® 2019 de Chartis.

