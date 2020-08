Moody's Analytics : gagne à nouveau deux catégories aux prix technologiques Risk

Pour la troisième année consécutive, Moody’s Analytics remporte un prix technologique Risk dans les catégories Fournisseur de l'année de données relatives aux crédits et Logiciel de l'année de modélisation de crédits généralistes. Il s'agit là de deux de nos sept prix technologiques Risk 2020, couvrant la finance, la comptabilité, la conformité réglementaire, et les fonctions de crédit.

"Nos clients font confiance à Moody’s Analytics pour leur fournir un aperçu à la fois rapide et exhaustif de leur exposition aux risques de crédit", explique Nihil Patel, directeur général chez Moody’s Analytics. "Pour eux, la pandémie a intensifié la nécessité d'envisager une multitude d'indicateurs prospectifs pour évaluer les risques de crédit. Nous continuons d'investir - dans la couverture par catégories d'actifs, les sources alternatives de données, un apprentissage machine produisant de nouvelles analyses et informations - afin de s'assurer que nos clients disposent de toutes les informations nécessaires pour répondre à leurs besoins commerciaux les plus urgents."

Les vastes capacités de données de crédit et de modélisation des solutions Moody’s Analytics ont contribué à ces deux victoires:

Data Alliance est un des plus grands et complets consortiums de données au monde. Ses membres partagent des données sur diverses catégories d'actifs et reçoivent en retour des indicateurs référentiels.

Orbis, de Bureau van Dijk, une société Moody’s Analytics, fournit des informations à plus de 375 millions de sociétés privées et autres entités.

La plateforme de notation de crédit RiskCalc™ regroupe des informations relatives aux indicateurs fondamentaux et aux marchés financiers afin de générer un score prédictif des risques pour les sociétés privées.

L'outil CreditEdge™ aide les utilisateurs à évaluer le risque crédit quotidien des sociétés publiques et des fonds souverains grâce à un modèle optimisé de probabilité de défaut et à des indicateurs analytiques avancés couvrant plus de 60 000 entités cotées en bourse.

Notre plateforme CAP™ de gestion du cycle de vie des modèles permet à nos clients d'associer les données et outils de crédit de Moody’s Analytics aux leurs, afin d'obtenir des solutions analytiques personnalisées répondant aux caractéristiques spécifiques de leurs portefeuilles.

Les prix technologiques Risk récompensent les performances exceptionnelles de fournisseurs aidant les acteurs sectoriels dans les domaines de la GAB, du crédit, du risque opérationnel et de la gestion du risque d'entreprise.

Ces nouvelles récompenses viennent étoffer notre liste de prix et distinctions.

À propos de Moody’s Analytics

Moody’s Analytics fournit de la veille financière et des outils analytiques permettant aux dirigeants d’entreprise d'accélérer la prise de décisions éclairées. Notre expertise approfondie en matière de risques, nos vastes ressources d'information et notre application innovante de la technologie aident nos clients à naviguer en toute confiance sur un marché en pleine évolution. Nous sommes reconnus pour nos solutions primées à la pointe du secteur, composées d'outils de recherche, de données, de logiciels et de services professionnels, réunis pour offrir une expérience client optimale. Nous générons de la confiance dans des milliers d'entreprises du monde entier, grâce à notre engagement en matière d'excellence, à notre approche ouverte et à notre volonté de satisfaire les besoins de nos clients. Pour plus d'informations sur Moody’s Analytics, veuillez visiter notre site internet et rejoignez-nous sur Twitter et LinkedIn.

Moody's Analytics, Inc. est une filiale de Moody's Corporation (NYSE:MCO). Moody’s Corporation, qui a généré un chiffre d’affaires de 4,8 milliards de dollars en 2019, emploie environ 11 200 personnes dans 40 pays.

