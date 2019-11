Moody's Analytics : lance la solution Credit Sentiment Score™

Moody’s Analytics, un fournisseur leader de solutions de renseignements financiers, a annoncé aujourd’hui le lancement de sa solution Credit Sentiment Score™, un nouvel outil qui utilise le traitement automatique du langage naturel et l’analyse des données textuelles issues des médias pour identifier des signes de détérioration du crédit au sein des sociétés.

La solution capte tout signe de détresse financière explicite ou potentielle résultant de tels événements comme défaut, faillite, restructuration de dettes, violations de clauses, questions de liquidité, actions en justice, scandales liés à la corruption et fraude. En outre, elle utilise ce contenu signalant des situations défavorables au crédit afin de créer une image générale de la disposition au crédit de l’emprunteur. Ces informations servent à former une meilleure opinion sur l’entreprise lors du montage du prêt ou à surveiller en permanence les évolutions négatives. Les créanciers peuvent ainsi travailler de façon plus efficace avec les emprunteurs en vue de réduire les préoccupations liées au crédit.

Les études de Moody’s Analytics indiquent qu’en moyenne, des signes de détresse de crédit détectables apparaissent dans les médias trois à six mois avant l’avènement d’événements majeurs liés au crédit, ce qui permet à la solution Credit Sentiment Score de servir de système d’avertissement précoce pour toute évolution négative du crédit.

« Que ce soit pour la souscription de crédit ou la gestion du risque du portefeuille, la solution Credit Sentiment Score fournit de précieuses informations, qui auparavant étaient extrêmement lentes et compliquées à surveiller manuellement », a affirmé le directeur associé de Moody’s Analytics Rama Sankisa. « Les analystes de crédit recherchent des moyens efficaces leur permettant de traiter le vaste volume d’informations et incorporer les signaux provenant de données alternatives dans la prise de décision et les analyses de crédit. L’outil économise du temps parce qu’il trie des articles de journaux et en extrait des analyses décisionnelles. »

Le lancement de la solution Credit Sentiment Score renforce la gamme de solutions primée de Moody’s Analytics, Expected Default Frequency (EDF), qui permet une mesure quantitative du risque de crédit des sociétés publiques et privées. Supplément des principaux facteurs de marché, l’outil offre un signal additionnel au risque de crédit isolé, et comble le fossé quand il n’existe pas ou très peu de contenu important relatif au crédit.

Cliquez ici pour en savoir plus sur la solution Credit Sentiment Score de Moody’s Analytics.

À propos de Moody’s Analytics

Moody’s Analytics fournit des renseignements financiers et des outils d'analyse pour aider les chefs d'entreprise à prendre plus rapidement des décisions plus éclairées. Notre expertise approfondie du risque, nos ressources d'information exhaustives et notre mise en œuvre novatrice des technologies aident nos clients à explorer avec davantage de confiance un marché en pleine évolution. Des nombreux prix ont reconnu l’ensemble de nos solutions : de la recherche, des données, des logiciels et des services professionnels, fournissant une expérience client homogène. Nous inspirons de la confiance à des milliers d'organisations à travers le monde, grâce à notre engagement en faveur de l'excellence, notre approche ouverte et notre priorité accordée à la satisfaction des besoins clients. Pour de plus amples informations à propos de Moody's Analytics, veuillez consulter notre site ou nous suivre sur Twitter et LinkedIn.

Moody's Analytics est une filiale de Moody's Corporation (NYSE: MCO). Moody’s Corporation a réalisé un chiffre d'affaires de 4,4 milliards de dollars en 2018, emploie environ 13 200 personnes dans le monde et est présente dans 44 pays.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20191101005527/fr/