Moody's Analytics : lance son service «Discount Curve» pour la norme IFRS 17

Moody’s Analytics, un fournisseur de premier plan de renseignements financiers, a annoncé aujourd’hui le lancement du service Moody’s Analytics Discount Curve pour l’IFRS 17. Ce nouveau service offre aux assureurs une solution pratique, flexible et robuste pour relever le défi important que représente la création des courbes d’actualisation nécessaires pour évaluer la valeur future des flux de trésorerie conformément à la norme IFRS 17.

Pour élaborer cette solution, nous nous sommes basés sur notre expertise en économie financière et nous nous appuyons sur notre infrastructure opérationnelle pour offrir un service fiable et rapide qui permet aux clients de respecter des délais de déclaration exigeants. Notre nouveau service propose, pour une large gamme de classes d’actifs, des structures de prime d’illiquidité qui permettent aux assureurs d’adapter le contenu aux caractéristiques de leurs passifs à évaluer, telles que la duration, la liquidité et la devise.

Christophe Burckbuchler, directeur général de Moody’s Analytics, a expliqué que «Pour les assureurs, la construction de courbes d’actualisation conformément à la norme IFRS 17 implique plusieurs défis, entre autres la sélection d’une méthode appropriée pour fournir des évaluations stables et robustes des passifs, et produire les courbes et la documentation nécessaires pour respecter les délais de déclaration. Notre nouveau service relève ces défis et permet aux assureurs d’accélérer leurs projets et délais de production relatifs à la norme IFRS 17.»

Le lancement du service Moody’s Analytics Discount Curve pour l’IFRS 17 élargit notre offre de solutions pour l’IFRS 17, qui incluent les produits RiskIntegrity™ pour l'IFRS 17 et le système actuariel AXIS™.

Ce mois-ci, Moody’s Analytics a remporté le Prix annuel «Solution IFRS 17 de l’année» décerné par InsuranceERM.

À propos de Moody’s Analytics

Moody’s Analytics fournit des renseignements financiers et des outils d’analyse qui permettent aux chefs d’entreprise de prendre plus rapidement de meilleures décisions. Notre expertise approfondie en matière de risques, nos vastes ressources d’information et notre manière innovante d’appliquer les technologies permettent à nos clients de naviguer en toute confiance sur un marché en évolution. Notre Société est renommée pour ses solutions primées à la pointe du secteur : outils de recherche, de données, logiciels et services professionnels, combinés pour offrir une expérience client parfaitement fiable. Nous remportons la confiance de milliers d’entreprises dans le monde entier, grâce à notre engagement en faveur de l’excellence, à notre ouverture d’esprit et à notre volonté de satisfaire les besoins de nos clients. Pour plus d’informations sur Moody’s Analytics, visitez notre site internet ou suivez-nous sur Twitter ou LinkedIn.

Moody's Analytics, Inc. est une filiale de Moody's Corporation (NYSE: MCO). La société, qui a déclaré un chiffre d’affaires de 4,4 milliards de dollars en 2018, emploie environ 10 900 personnes dans le monde et est implantée dans 44 pays.

