Moody's Analytics : lauréate du Prix «Bank ALM System» de l'année décerné par le Risk Technology Awards

Moody’s Analytics, un fournisseur mondial d’informations financières, a remporté le Prix Bank ALM System de l’année dans le cadre du Risk Technology Awards 2019. Il s’agit de l’une des six catégories de ce Prix, laquelle englobe les fonctions de la finance, de la comptabilité, de la réglementation et du crédit.

Ce communiqué de presse contient des éléments multimédias. Voir le communiqué complet ici : https://www.businesswire.com/news/home/20190709005271/fr/

Cette récompense nous a été attribuée pour notre système RiskConfidence™ ALM qui aide les banques à améliorer leurs performances financières grâce à une gestion actif / passif à l'échelle de l'entreprise. En intégrant l'analyse à l'ensemble de l'entreprise, il peut être utilisé pour répondre à de nombreux besoins réglementaires et commerciaux, notamment la gestion du risque de taux d'intérêt, la tarification des transferts de fonds, la gestion des liquidités et les calculs de provisions pour dépréciation conformément à l’IFRS 9.

«Notre objectif est de donner aux clients un tableau complet de la façon de résoudre leurs problèmes liés aux risques, a déclaré Yannick Fessler, directeur senior de la gestion des produits bancaires chez RegTech. Avec la solution RiskConfidence, nous proposons un système ALM sophistiqué, extrêmement efficace et prêt pour le cloud, qui va bien au-delà des fonctionnalités habituelles.»

Les clients peuvent intégrer le logiciel RiskConfidence à d’autres produits de Moody’s Analytics, notamment les modèles de notre plateforme primée RiskCalc™, l'outil ImpairmentCalc™ et d’autres encore, pour tirer pleinement parti de notre expertise en matière de risque de crédit.

"L’exhaustivité du service fourni par le système fait la différence", a déclaré l’un des juges du Prix de cette année.

Cette victoire s'ajoute à notre liste croissante de récompenses et de distinctions décernées par le secteur.

Cliquez ici pour en savoir davantage sur notre offre intégrée de gestion du bilan et notamment sur la solution RiskConfidence.

À propos de Moody’s Analytics

Moody’s Analytics fournit des informations financières et des outils d’analyse pour aider les dirigeants d’entreprise à prendre de meilleures décisions plus rapidement. Notre expertise approfondie en matière de risques, nos vastes ressources d'informations et notre application innovante de la technologique aident nos clients à naviguer en toute confiance sur un marché en évolution. Nous sommes renommés pour nos solutions primées et à l’avant-garde du secteur composées de services de recherche, de données, de logiciels et de services professionnels et assemblées pour offrir une expérience client harmonieuse. Nous créons la confiance dans des milliers d'organisations du monde entier grâce à notre engagement en faveur de l'excellence, à notre approche ouverte et à notre volonté de répondre aux besoins de nos clients. Pour plus d’informations sur Moody’s Analytics, visitez notre site web ou suivez-nous surTwitter etLinkedIn.

Moody's Analytics, Inc. est une filiale de Moody's Corporation (NYSE: MCO). La société, qui a déclaré un chiffre d’affaires de 4,4 milliards de dollars en 2018, emploie environ 13 200 personnes dans le monde et est implantée dans 42 pays.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20190709005271/fr/