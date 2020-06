Moody's Analytics : remporte 14 catégories internationales aux FocusEconomics Analyst Forecast Awards

Moody’s Analytics, un chef de file mondial de la veille financière, s'est classé en tête de 14 catégories internationales à l'édition 2020 des FocusEconomics Analyst Forecast Awards. Parmi les distinctions obtenues figurent celle du Meilleur prévisionniste généraliste – Hong Kong, ainsi que cinq autres catégories prévisionnelles remportées dans 12 pays.

Ce communiqué de presse contient des éléments multimédias. Voir le communiqué complet ici : https://www.businesswire.com/news/home/20200605005083/fr/

#1 Meilleur prévisionniste généraliste – Hong Kong

#1 Prévisionniste des taux d'intérêt – Autriche

#1 Prévisionniste des taux d'intérêt – Italie

#1 Prévisionniste des taux d'intérêt – Portugal

#1 Prévisionniste des taux d'intérêt – Bahreïn

#1 Prévisionniste de l'inflation – Belgique

#1 Prévisionniste de l'inflation – Malaisie

#1 Prévisionniste de la balance courante – Brésil

#1 Prévisionniste de la balance courante – Uruguay

#1 Prévisionniste du solde budgétaire – Croatie

#1 Prévisionniste du solde budgétaire – Pérou

#1 Prévisionniste du PIB – Malaisie

#1 Prévisionniste du PIB – Slovénie

#1 Prévisionniste du PIB – Tunisie

En outre, nous sommes arrivés en deuxième ou troisième place dans 29 catégories supplémentaires, notamment:

#2 Meilleur prévisionniste généraliste – Singapour

#2 Prévisionniste du PIB – Brésil

#3 Meilleur prévisionniste généraliste – Japon

"Nous sommes fiers de recevoir ces distinctions de FocusEconomics, car elles reflètent directement la justesse de nos scénarios de prévisions économiques", déclare Cris deRitis, économiste en chef adjoint chez Moody’s Analytics. "Nos clients ont plus que jamais besoin de prévisions fiables, et peuvent compter sur les nôtres pour gérer les risques, déployer des normes comptables, et prendre des décisions stratégiques en toute confiance."

Grâce au modèle macroéconomique mondial de Moody’s Analytics, nos économistes élaborent des prévisions économiques pour plus de 100 pays et prenant en compte les flux commerciaux, les marchés financiers, les cours boursiers et les investissements. Tous les mois, le scénario référentiel projette notre analyse des trajectoires les plus probables de l'économie mondiale, alors que 11 autres scénarios prévisionnels projettent des axes économiques alternatifs en fonction de diverses hypothèses.

Pour faciliter la tâche des utilisateurs, chaque scénario reçoit une probabilité en fonction de sa gravité relative. Nos scénarios sont téléchargeables dans divers formats, via un add-in Excel, une programmation d'API, ou une méthode personnalisée. Nos clients peuvent également paramétrer les hypothèses prévisionnelles et générer leurs propres scénarios à l'aide de la plateforme Scenario Studio de Moody’s Analytics, qui applique une rigoureuse politique de gouvernance et permet une collaboration en temps réel entre plusieurs utilisateurs.

Afin de déterminer ses classements annuels, FocusEconomics examine la précision des prévisions soumises dans le cadre de son rapport mensuel, sur une période de 22 mois. Le rapport de FocusEconomics couvre 89 pays (avec six indicateurs macroéconomiques clés) et 22 matières premières. Cette année, les classements que nous avons obtenus reflètent la justesse de nos prévisions macroéconomiques pour ces indicateurs clés entre janvier 2018 et octobre 2019.

Cliquez ici pour plus d'informations sur ces nouvelles récompenses, qui viennent étoffer la liste de prix et distinctions reçus par Moody’s Analytics.

À propos de Moody’s Analytics

Moody’s Analytics fournit une veille financière et des outils analytiques qui permettent aux dirigeants d’entreprise de prendre des décisions éclairées avec une rapidité accrue. Notre expertise approfondie en matière de risques, nos importantes ressources informatives et notre application innovante de la technologie aident nos clients à s’orienter en toute confiance sur un marché en constante évolution. Nous sommes reconnus pour nos solutions pionnières primées, fondées sur des outils logiciels, de recherche, de données et des services professionnels réunis pour offrir une expérience client optimale. Nous sommes vecteur de confiance pour des milliers d'entreprises dans le monde, grâce à notre engagement, notre excellence, notre approche ouverte et notre volonté de satisfaire les besoins de chaque client. Pour de plus amples informations sur Moody’s Analytics, veuillez visiter notre site internet ou nous rejoindre sur Twitter et LinkedIn.

Moody's Analytics, Inc. est une filiale de Moody's Corporation (NYSE: MCO). Moody’s Corporation, qui a déclaré un chiffre d’affaires de 4,8 milliards de dollars en 2019, emploie environ 11 300 personnes dans 40 pays.

