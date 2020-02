Moody's Analytics : remporte cinq prix InsuranceERM, avec notamment la meilleure solution d'IFRS 17 de l'année

Moody’s Analytics a été lauréat dans cinq catégories aux InsuranceERM Awards 2020 :

Ce communiqué de presse contient des éléments multimédias. Voir le communiqué complet ici : https://www.businesswire.com/news/home/20200224005507/fr/

Ces résultats s'inscrivent dans la lignée de nos solides performances aux InsuranceERM Awards, après avoir remporté trois catégories l'année dernière, deux catégories en 2018, et deux catégories en 2017.

C'est la première année que ces prix s'inscrivent dans une catégorie d'IFRS 17. Nous l'avons remporté grâce à la solidité de notre solution RiskIntegrity™ pour l'IFRS 17, livrée avec toutes les capacités nécessaires permettant de mettre en place efficacement la nouvelle norme. Disponible en tant que solution SaaS, elle s'intègre parfaitement à l'infrastructure existante d'un assureur pour connecter les données, les modèles, les systèmes et les processus entre les fonctions actuarielles et financières.

C'est une combinaison unique de capacités de modélisation de pointe offertes par des logiciels d'entreprise dans le cloud qui est au cœur de notre solution de l'IFRS 17 et qui permet à Moody’s Analytics de se démarquer des autres fournisseurs. De façon plus générale, les assureurs du monde entier utilisent notre suite de solutions pour faire face à plusieurs défis dans diverses fonctions actuarielles, financières et de gestion des risques ; ceci se reflète parfaitement dans l'éventail de catégories pour lesquelles nous avons été primés.

« Nous sommes très heureux de notre excellente performance aux InsuranceERM Awards », a déclaré Colin Holmes, directeur général des solutions d'assurance chez Moody’s Analytics. « Notre objectif est d'aider les assureurs à répondre efficacement à leurs besoins actuariels, en gestion des risques et en financement. Ces résultats reflètent nos progrès continus et la solidité globale de nos solutions d'assurance ».

« Moody’s Analytics reste au premier plan de l'assurance risque et de la technologie en matière de gestion financière, comme en témoignent les cinq récompenses obtenues cette année », a déclaré Christopher Cundy, directeur de la rédaction d’AssuranceERM. « De nouvelles offres sont sans cesse développées afin d'aider les assureurs à naviguer sur un marché et des régimes réglementaires en constante évolution ».

Solvabilité II nommé produit de l'année au Risk Markets Technology Awards 2020 et classé leader dans sa catégorie dans un rapport de Chartis Research évaluant les fournisseurs de solutions d'IFRS 17 dans lequel figuraient plus de 50 prix et distinctions du secteur attribués à Moody’s Analytics en 2019. Afficher la liste complète.

Cliquez ici pour en savoir plus sur nos solutions d'assurance.

À propos de Moody’s Analytics

Moody’s Analytics fournit des informations financières et des outils analytiques qui permettent aux chefs d’entreprise de prendre de meilleures décisions dans des délais plus rapides. Notre profonde expertise en matière de risques, notre vaste éventail de ressources d'information et notre manière innovante d'appliquer la technologie permettent à nos clients de naviguer en toute confiance sur un marché en constante évolution. Nous sommes réputés pour nos solutions de pointe primées, constituées de recherche, de données, de logiciels et de services professionnels, tous réunis pour offrir une expérience client harmonieuse. Nous créons la confiance dans des milliers d'organisations à travers le monde, grâce à notre engagement envers l'excellence, à notre approche ouverte et à notre volonté de satisfaire les besoins de nos clients. Pour plus d'informations sur Moody’s Analytics, veuillez visiter notre site Web ou suivez-nous sur Twitter et LinkedIn.

Moody's Analytics est une filiale de Moody's Corporation (NYSE: MCO). Moody’s Corporation a réalisé un chiffre d'affaires de 4,4 milliards de dollars en 2018, emploie environ 10 900 personnes dans le monde et est présente dans 44 pays.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20200224005507/fr/