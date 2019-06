Moody's Analytics : remporte le prix Forecast Accuracy de Consensus Economics

Moody’s Analytics, fournisseur mondial de renseignements financiers et économiques, a remporté le prix Forecast Accuracy (précision des prévisions) 2018 de Consensus Economics pour les États-Unis.

Pour déterminer le lauréat, Consensus Economics a examiné les prévisions de croissance du produit intérieur brut (PIB) et de l'indice des prix à la consommation (IPC) pour 2018 aux États-Unis, effectuées entre janvier 2017 et décembre 2018. Les projections de Moody’s Analytics, basées sur son modèle de l’économie mondiale supervisé par l'économiste en chef Mark Zandi, ont été les plus précises.

« Nous sommes honorés d'avoir obtenu cette reconnaissance de Consensus Economics, qui renforce notre engagement à fournir à nos clients des prévisions et perspectives fiables », a déclaré Cris deRitis, économiste en chef adjoint, qui gère l’équipe tenant à jour les prévisions. « Nos clients comptent sur nous pour leur fournir des scénarios économiques fiables pour leurs besoins de planification stratégique et de gestion des risques. »

Les prévisions de PIB et d’IPC pour les États-Unis de Moody’s Analytics – ainsi que ses projections pour d’autres indicateurs sur la direction des marchés – sont produites à l’aide de notre Modèle macroéconomique mondial. Ce modèle économétrique structurel prédit plus de 12 000 séries chronologiques économiques, démographiques et financières, représentant la quasi-totalité de l’activité économique mondiale. Les prévisions et scénarios produits par le Modèle macroéconomique mondial sont utilisés dans de nombreuses solutions de Moody’s Analytics, notamment les offres credit risk (risque de crédit) et structured finance (finance structurée) primées.

Le Modèle macroéconomique mondial est disponible via la plateforme Scenario Studio de Moody’s Analytics, qui permet aux utilisateurs de générer des scénarios et prévisions économiques dans un environnement collaboratif en temps réel soutenu par des processus de gouvernance rigoureux.

Cette victoire dans les prix Forecast Accuracy de Consensus Economics vient s’ajouter à notre liste croissante de prix et d'éloges de l'industrie.

À propos de Moody’s Analytics

Moody’s Analytics fournit des renseignements financiers et des outils d’analyse pour aider les responsables d’entreprises à prendre de meilleures décisions, plus rapidement. Notre vaste expertise en matière de gestion du risque, nos importantes ressources d'information et notre utilisation novatrice de la technologie aident nos clients à évoluer avec confiance sur un marché en pleine mutation. Nous sommes connus pour nos solutions primées à la pointe du secteur, qui englobent des services d’études, de données, logiciels et professionnels, assemblés pour offrir une expérience client fluide. Nous créons la confiance dans des milliers d’organisations à travers le monde grâce à notre engagement envers l’excellence, notre approche ouverte d'esprit et l’attention que nous portons à la satisfaction des besoins de nos clients. Pour de plus amples informations au sujet de Moody’s Analytics, visitez notre site Internet ou retrouvez-nous sur Twitter et LinkedIn.

Moody's Analytics, Inc. est une filiale de Moody's Corporation (NYSE : MCO). La société, qui a déclaré un chiffre d’affaires de 4,4 milliards de dollars en 2018, emploie environ 13 200 personnes dans le monde et est implantée dans 42 pays.

