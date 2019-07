Moody's Analytics : remporte le prix Produit de l'année pour les essais de stress en entreprise aux Risk Technology Awards

Moody’s Analytics, fournisseur mondial de renseignements financiers, vient de remporter le prix du Produit de l'année pour les essais de stress en entreprise lors de l'édition 2019 des Risk Technology Awards. Il s'agit d'une des six catégories remportées dans les domaines de la finance, de la comptabilité, des affaires réglementaires et des crédits.

Ce communiqué de presse contient des éléments multimédias. Voir le communiqué complet ici : https://www.businesswire.com/news/home/20190709005256/fr/

Les exercices de test de stress nécessitent habituellement la participation de plusieurs groupes au sein d'un organisme et prennent souvent plusieurs mois. Les banques doivent aujourd'hui être capables de répondre plus rapidement aux exigences en termes de réglementation et de gestion, tout en générant de la valeur dans leurs résultats.

Moody’s Analytics aide les banques à relever les défis liés aux essais de stress. Nos solutions améliorent la qualité et l'intégrité des données, et optimisent l'utilisation des investissements dans les ressources et les technologies, tout en apportant l'expertise inégalée de Moody’s Analytics dans la modélisation.

"Les essais de stress jouent un rôle crucial dans la manière dont les banques gèrent les risques. La compréhension des impacts potentiels de différents scénarios conduit à des décisions plus éclairées", déclare Andy Frepp, directeur général chez Moody’s Analytics. "Nos solutions primées d'essais de stress permettent aux banques d'optimiser leurs ressources, leurs données et leurs technologies, et transforment leur programme d'essais de stress en une ressource de gestion stratégique, au lieu d'un simple exercice de conformité réglementaire."

Selon un des juges des prix de cette année, "Moody’s Analytics présente les capacités les plus complètes et approfondies pour les essais de stress."

Cette nouvelle victoire vient étoffer notre liste de prix et distinctions.

Cliquez ici pour découvrir plus en détail nos solutions d'essais de stress.

À propos de Moody’s Analytics

Moody’s Analytics fournit des renseignements financiers et des outils d’analyse pour aider les responsables d’entreprises à prendre de meilleures décisions, plus rapidement. Notre vaste expertise en matière de gestion du risque, nos importantes ressources d'information et notre utilisation novatrice de la technologie aident nos clients à évoluer avec confiance sur un marché en pleine mutation. Nous sommes connus pour nos solutions primées à la pointe du secteur, qui englobent des services d’études, de données, logiciels et professionnels, assemblés pour offrir une expérience client fluide. Nous créons la confiance dans des milliers d’organisations à travers le monde grâce à notre engagement envers l’excellence, notre approche ouverte d'esprit et l’attention que nous portons à la satisfaction des besoins de nos clients. Pour de plus amples informations au sujet de Moody’s Analytics, visitez notre site Internet ou retrouvez-nous sur Twitter et LinkedIn.

Moody's Analytics, Inc. est une filiale de Moody's Corporation (NYSE: MCO). La société, qui a déclaré un chiffre d’affaires de 4,4 milliards de dollars en 2018, emploie environ 13 200 personnes dans le monde et est implantée dans 42 pays.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20190709005256/fr/