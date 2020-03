Moody's Analytics : remporte le prix de l'innovation RegTech lors des FinTech Breakthrough Awards

Le fournisseur mondial de renseignements financiers Moody’s Analytics a remporté le prix de l'innovation RegTech lors de l'édition 2020 des FinTech Breakthrough Awards. Ce prix nous a été attribué pour nos solutions technologiques réglementaires de logiciels en tant que services (SaaS). L'an dernier, nous avions obtenu le prix du meilleur produit de gestion de patrimoine.

Plusieurs de nos produits ont contribué à notre victoire cette année, à commencer par Banking Cloud, une suite de solutions de SaaS basées sur le cloud permettant aux banques de satisfaire les exigences réglementaires tout en éliminant la nécessité de déployer et d'assurer la maintenance de logiciels sur site. Lancé en juillet 2019, Banking Cloud Credit Risk offre une flexibilité accrue et des délais d'exécution réduits pour les calculs de risque de crédit et les rapports réglementaires. Les clients l'utilisent également pour évaluer l'impact potentiel des futures réglementations, favorisant ainsi la prise de meilleures décisions plus rapidement.

Notre solution de rapport réglementaire en tant que service, Reporting Studio, fait également partie de la suite Banking Cloud. Reporting Studio stimule l'efficacité des entreprises et permet aux institutions de réagir plus promptement à l'évolution des réglementations.

« Nous sommes ravis de remporter à nouveau un prix aux FinTech Breakthrough Awards », a déclaré Pierre-Etienne Chabanel, directeur général de Moody’s Analytics. « Un nombre croissant d'entreprises cherchent à recourir au cloud dans le cadre de leurs besoins réglementaires. Ce prix reflète notre capacité à les aider en la matière. »

À propos de Moody’s Analytics

Moody’s Analytics fournit des renseignements financiers et des outils analytiques qui permettent aux chefs d’entreprise de prendre de meilleures décisions plus rapidement. Notre expertise approfondie en matière de risques, nos vastes ressources informatives et notre application innovante de la technologie aident nos clients à s'orienter en toute confiance sur un marché en constante évolution. Nous sommes réputés pour nos solutions primées à la pointe du secteur, fondées sur des outils logiciels, de recherche, de données et des services professionnels réunis pour offrir une expérience client sans faille. Nous sommes vecteurs de confiance dans des milliers d'entreprises du monde entier, grâce à notre engagement envers l'excellence, à notre approche ouverte et à notre volonté de satisfaire les besoins des clients. Pour de plus amples informations sur Moody’s Analytics, veuillez visiter notre site web ou vous connecter à notre compte Twitter ou LinkedIn.

Moody's Analytics, Inc. est une filiale de Moody's Corporation (NYSE: MCO). La société, qui a déclaré un chiffre d’affaires de 4,8 milliards de dollars en 2019, emploie environ 11 100 personnes dans le monde et est implantée dans 40 pays.

