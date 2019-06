Moody's Analytics : remporte le prix de la Best Vendor Solution for Transactional Reporting (AnaCredit) lors de la remise de prix de RegTech Insight

Moody’s Analytics, prestataire mondial de services de veille financière, a remporté le prix de la Best Vendor Solution for Transactional Reporting (AnaCredit) (Meilleure solution de prestataire de services pour les rapports transactionnels) lors de remise de prix 2019 de RegTech Insight.

Nous avons gagné ce prix pour notre Outil de rapports transactionnels (Transactional Reporting Tool, TRT), qui fait partie de la plateforme des services bancaires en nuage de Moody’s Analytics . Flexible et modulable, l’outil TRT est notre première solution de rapports réglementaires en mode SaaS, combinant l’expertise réglementaire primée de Moody’s Analytics avec la technologie en nuage.

Les institutions financières de l’eurozone utilisent l’outil TRT pour générer les rapports AnaCredit requis par la Banque centrale européenne et les banque centrales nationales. Solution de bout en bout, l’outil TRT permet aux entreprises de contrôler l’intégralité de leur processus réglementaire AnaCredit, allant de l’ingestion des données en utilisant la technologie des données massives à la validation et à la soumission des rapports.

Les entreprises qui utilisent l’outil TRT bénéficient également de son intégration à une autre solution récompensée de Moody’s Analytics, Orbis du Bureau van Dijk. Les manques de données et la présence de données de mauvaise qualité peuvent poser des défis importants. L’outil TRT utilise la base de données Orbis couvrant plus de 300 millions de sociétés pour enrichir les données de contrepartie et identifier les écarts entre les attributs actuels d’une institution et ceux de la base de données Orbis.

« Nous sommes honorés d’être ainsi reconnus à l’occasion de la remise de prix de RegTech Insight », a déclaré Pierre-Etienne Chabanel, directeur général chez Moody’s Analytics. « Les besoins de nos clients sont divers et changent continuellement. Dans un monde où les rapports deviennent de plus en plus granulaires, notre solution primée aide les banques à utiliser une nouvelle technologie pour répondre à ce défi. »

Cette victoire remportée à l’occasion de la remise de prix de RegTech Insight vient s’ajouter à notre liste croissante de prix et de récompenses de l’industrie.

À propos de Moody’s Analytics

Moody's Analytics fournit des renseignements financiers et des outils analytiques permettant aux dirigeants d’entreprises de prendre de meilleures décisions plus rapidement. Notre solide expertise en matière de risques, nos vastes ressources d’information et notre application novatrice des technologies permettent à nos clients de naviguer en toute confiance sur un marché en pleine évolution. Nous sommes reconnus pour nos solutions innovantes, et couronnées de prix, qui allient recherche appliquée, données, outils logiciels et services professionnels, afin d’offrir une expérience client optimale. Des milliers d’organisations dans le monde entier nous accordent leur confiance, en reconnaissance de notre engagement sans faille en termes de qualité, de service client et d’ouverture à l’innovation. Pour plus d’informations sur Moody's Analytics, veuillez visiter notre site Web ou vous connecter avec nous sur Twitter et LinkedIn.

Moody's Analytics, Inc. est une filiale de Moody's Corporation (NYSE : MCO). La société, qui a déclaré un chiffre d’affaires de 4,4 milliards de dollars en 2018, emploie environ 13 200 personnes dans le monde et est implantée dans 42 pays.

