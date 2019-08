Moody's Analytics : remporte le prix du Meilleur fournisseur de système d'élaboration de rapport aux Classements Waters

Moody’s Analytics, un fournisseur international de solutions de surveillance financière, vient de remporter le prix du Meilleur fournisseur de système d'élaboration de rapport aux Classements Waters 2019. Nous avons remporté cette distinction pour notre solution de déclarations réglementaires.

Pour les banques et les assureurs, il est crucial de rester au fait de l'évolution des réglementations. Notre solution de bout en bout gère l'intégralité du processus de déclaration, et produit 3 000 rapports réglementaires différents couvrant plus de 50 juridictions. Elle fournit automatiquement toutes les mises à jour requises, bien avant les dates butoirs, et simplifie la révision, la modification, la vérification et la validation des rapports.

L'équipe de surveillance réglementaire de Moody’s Analytics jouit d'une expérience de plusieurs dizaines d'années dans les affaires locales et internationales. Elle reste à l'écoute de plus de 100 sites de superviseurs pour s'assurer que ces clients reçoivent, dans les meilleurs délais, les mises à jour nécessaires.

"Les réglementations changent si souvent qu'il peut s'avérer difficile pour une organisation de rester informée des dernières évolutions", déclare Nicolas Degruson, directeur en charge de la gestion des produits. "La préparation et le stockage de toutes les informations requises est une tâche demandant beaucoup de ressources, et les sociétés comptent parfois sur une multitude de fournisseurs pour gérer les différents aspects de ce processus. Moody’s Analytics offre une solution intégrée unique qui illustre parfaitement notre expertise réglementaire, notre compréhension éclairée des risques et nos technologies primées."

Notre logiciel de déclaration réglementaire de prochaine génération est arrivé. Il peut être déployé comme logiciel SaaS, ce qui permet à Moody’s Analytics de prendre en charge l'hébergement, l'infrastructure et l'administration, en plus de fournir des mises à jour réglementaires.

Il s'agit de la quatrième année consécutive que Moody’s Analytics figure aux Classements Waters. En 2016, 2017, et 2018, nous avons remporté le prix du Meilleur fournisseur de solution pour les risques de crédit.

"Soufflant leur 17e bougie, les Classements Waters mettent à l'honneur les technologies, services, et fournisseurs évoluant sur l'ensemble des marchés de capitaux", déclare Victor Anderson, directeur du contenu international chez WatersTechnology. "Ce qui différencie ces classements des autres dans le secteur est le fait qu'ils sont déterminés exclusivement par nos lecteurs, sur la base de leurs expériences en monde réel avec différents fournisseurs et diverses solutions."

Cette nouvelle victoire vient étoffer notre liste de prix et distinctions.

À propos de Moody’s Analytics

Moody’s Analytics fournit des informations financières et des outils d’analyse pour aider les dirigeants d’entreprises à prendre de meilleures décisions plus rapidement. Notre expertise approfondie en matière de risques, nos vastes ressources d’information et notre application innovante de la technologie permettent à nos clients de naviguer en toute confiance sur un marché en évolution. Nous devons notre renommée à nos solutions primées et pionnières, composées de services de recherche, de données, de logiciels et de services professionnels et assemblées pour offrir une expérience client harmonieuse. Nous créons la confiance dans des milliers d’organisations du monde entier grâce à notre engagement en faveur de l’excellence, à notre approche ouverte et à notre volonté de répondre aux besoins de nos clients. Pour plus d’informations sur Moody's Analytics, visitez notre site web ou suivez-nous sur Twitter et LinkedIn.

Moody's Analytics, Inc. est une filiale de Moody's Corporation (NYSE: MCO). La société, qui a déclaré un chiffre d’affaires de 4,4 milliards de dollars en 2018, emploie environ 13 200 personnes dans le monde et est implantée dans 42 pays.

