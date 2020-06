Moody's Analytics : remporte sept prix technologiques Risk

Moody’s Analytics distinguée dans sept catégories des prix technologiques Risk de cette année. Cinq sont des victoires réitérées.

Ce communiqué de presse contient des éléments multimédias. Voir le communiqué complet ici : https://www.businesswire.com/news/home/20200626005029/fr/

Trois années de suite :

Deux années de suite :

Prix remportés pour la première fois :

« Nous sommes honorés d’avoir remporté sept prix technologiques Risk cette année », a déclaré Steve Tulenko, président de Moody’s Analytics. « Il est particulièrement gratifiant que ces prix récompensent à la fois nos capacités de longue date, comme les données de crédit et la modélisation, et nos offres les plus récentes, comme la GAP pour l'assurance-retraite et la comptabilité IFRS 9. »

« Nous félicitons Moody’s Analytics, qui a une nouvelle fois réalisé une belle performance », a déclaré Antony Chambers, l’éditeur de Risk. « L’obtention de sept prix constitue une réussite impressionnante et met en avant ses capacités dans les fonctions du crédit, de la finance, de la réglementation et de la comptabilité. »

Les prix technologiques Risk récompensent des fournisseurs remarquables qui aident l’industrie dans les domaines de la GAB, du crédit, du risque opérationnel et de la gestion du risque d'entreprise. Ces prix sont attribués par un jury composé d'utilisateurs des technologies et des éditeurs de Risk.net.

Ces prix viennent s’ajouter à notre liste croissante de prix et récompenses de l'industrie.

À propos de Moody’s Analytics

Moody’s Analytics fournit des informations financières et des outils analytiques qui permettent aux dirigeants d’entreprises de prendre de meilleures décisions, plus rapidement. Notre solide expertise du risque, nos vastes ressources d'information et notre application novatrice de la technologie aident nos clients à naviguer en toute confiance sur un marché en pleine évolution. Nous sommes réputés pour nos solutions primées, à la pointe du secteur, qui allient travaux de recherche, données, logiciels et services professionnels afin d’offrir une expérience client homogène. Des milliers d’organisations partout dans le monde nous accordent leur confiance en reconnaissance de notre engagement envers l’excellence, notre approche ouverte d'esprit et l’attention que nous portons à la satisfaction des besoins de nos clients. Pour de plus amples informations au sujet de Moody’s Analytics, visitez notre site Internet ou rejoignez-nous sur Twitter et LinkedIn.

Moody's Analytics, Inc. est une filiale de Moody's Corporation (NYSE: MCO). Moody’s Corporation, qui a déclaré un chiffre d’affaires de 4,8 milliards de dollars en 2019, emploie environ 11 300 personnes dans 40 pays.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20200626005029/fr/