Moody's Analytics : remporte six fois le premier prix aux Risk technology awards

Moody’s Analytics, un des leaders mondiaux de solutions financières, a remporté les « risk technology awards 2019 » dans six catégories.

« Cette reconnaissance de Risk est très valorisante», a déclaré Mark Almeida, président de Moody’s Analytics. « Nos clients sont confrontés à de nombreux défis de nature différente, Chez Moody’s Analytics nous aidons à les résoudre, grâce à notre offre unique qui englobe des données, des modèles, des logiciels et des services. Ces succès montrent l’étendue de nos compétences et notre capacité à trouver une solution aux problèmes de nos clients. »

« Nous félicitons Moody’s Analytics pour son excellente performance aux Risk Technology Awards, cette année », a déclaré Antony Chambers, éditeur de Risk. « Prendre la première place dans les domaines de la finance, de la comptabilité, de la réglementation et du crédit, et ce, dans six catégories, est un résultat sans précédent. »

Les «Risk Technology Awards» récompensent les fournisseurs qui contribuent le mieux à aider l’industrie dans les domaines de l’ALM, de la gestion du risque de crédit, du risque opérationnel et du risque d'entreprise en générale. Les prix sont déterminés par un comité de juges composé d’utilisateurs des technologies et des éditeurs de Risk.net.

Ces six premiers prix viennent s’ajouter à notre liste croissante de prix et récompenses.

À propos de Moody’s Analytics

Moody’s Analytics fournit des renseignements financiers et des outils d’analyse pour aider les responsables d’entreprises à prendre de meilleures décisions, plus rapidement. Notre solide expertise en matière de risques, nos vastes ressources d'information et notre application novatrice de la technologie aident nos clients à naviguer en toute confiance sur un marché en pleine évolution. Nous sommes connus pour nos solutions primées, à la pointe du secteur, qui allient travaux de recherche, données, logiciels et services professionnels afin d’offrir une expérience client homogène. Des milliers d’organisations dans le monde entier nous accordent leur confiance en reconnaissance de notre engagement envers l’excellence, notre approche ouverte d'esprit et l’attention que nous portons à la satisfaction des besoins de nos clients. Pour de plus amples informations au sujet de Moody’s Analytics, visitez notre site Internet ou rejoignez-nous sur Twitter et LinkedIn.

Moody's Analytics, Inc. est une filiale de Moody's Corporation (NYSE : MCO). La société, qui a déclaré un chiffre d’affaires de 4,4 milliards de dollars en 2018, emploie environ 13 200 personnes dans le monde et est implantée dans 42 pays.

