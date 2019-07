Moody : souligne son engagement continu en faveur des questions environnementales, sociales et de gouvernance (ESG)

Moody’s Corporation (NYSE:MCO) a souligné aujourd'hui des évolutions réentes mettant en évidence son engagement permanent à faire progresser les initiatives environnementales, sociales et de gouvernance (ESG).

"Moody’s s'engage à oeuvrer en faveur d'un avenir durable," a déclaré Raymond McDaniel, président-directeur général de Moody’s. "La société a démontré son engagement à travers ses partenariats stratégiques, conclus avec des d'importantes organisations qui promeuvent la durabilité et la responsabilité sociale; ses efforts en faveur de la mise en oeuvre des principes ESG dans ses propres opérations; ainsi que l'accroissement de ses capacités à offrir un leadership intellectuel, des évaluations et des données ESG aux acteurs du marché," a-t-il poursuivi.

Parmi les activités ESG récentes de Moody's figurent:

L'initiative United Nations Global Compact

Le 11 juillet 2019, Lise Kingo, PDG et directrice exécutive de la United Nations Global Compact (UN Global Compact) a rencontré M. McDaniel dans le but d'accueillir Moody’s en qualité de participant de l'UN Global Compact. Lancée en 2000 pour encourager les entreprises à recourir à des pratiques de commerce responsable, la UN Global Compact est la plus importante initiative de durabilité d'entreprise au monde avec plus de 9.500 signataires d'entreprise et 3.000 signataires extérieurs au monde des affaires. Dans le cadre de son adhésion, Moody’s déposera son rapport d'avancement annuel comprenant une description des actions pratiques prises par l'entreprise pour renforcer ses efforts de durabilité.

Principes d'investissement responsable

Moody’s est récemment devenu signataire des Principes d'investissement responsable (PRI), une association internationale de propriétaires d'actifs, de gestionnaires de placements et de prestataires de services oeuvrant en faveur d'un système financier global plus durable, grâce à l'incorporation de facteurs ESG aux décisions d'investissement. Ceci viendra s'ajouter à la signature en 2016, par Moody’s, de la Déclaration PRI sur les facteurs ESG dans la notation de crédit, dans le cadre d'une initiative visant à renforcer l'intégration transparente et systématique des facteurs ESG dans l'analyse des risques de crédit. En qualité de membre PRI, Moody’s rejoint un réseau de 2.200 organisations adhérant aux six principes de base d'action dans l'intérêt à long terme des investisseurs et à intégrer les questions liées aux facteurs ESG aux pratiques d'investissement et de divulgation.

"Moody's reconnaît depuis longtemps l'importance de prendre en considération les facteurs ESG dans les décisions de crédit," a déclaré Fiona Reynolds, PDG PRI de l'entreprise. "En soutenant le PRI et la UN Global Compact, la société renforce encore son engagement en faveur de la durabilité, un geste que nous accueillons très favorablement," a-t-elle ajouté.

Groupe de travail dédié à la divulgation d'informations financières liées au climat

Le 10 juillet 2019, Moody’s a publié son rapport annuel en réponse au Groupe de travail dédié à la divulgation d'informations financières liées au climat (TCFD), une organisation établie par le Conseil de stabilité financière afin de promouvoir davantage de décisions financières informées et d'améliorer la connaissance de l'exposition aux risques liés au climat. Le rapport de Moody’s reflète les recommandations du Groupe de travail en matière de communication de l'empreinte climatique et inclut des informations relatives aux opérations axées autour de quatre domaines thématiques: la gouvernance, la stratégie, la gestion du risque, ainsi que les mesures et les objectifs.

Acquisition, par Moody’s, de Four Twenty Seven et de Vigeo Eiris

Moody’s a récemment annoncé avoir fait l'acquisition d'une participation majoritaire dans Four Twenty Seven , Inc., un prestataire majeur de données, de renseignements et d'analyses relatives aux risques physiques liés au climat. La cotation des risques climatiques et l'analyse du portefeuille de Four Twenty Seven couvrent plus de 2.000 sociétés cotées, un million d'installations globales d'entreprise? 320 FPI et 3.000 comtés américains, et sont utilisés par des propriétaires de titres, des gestionnaires d'actifs, des banques et des entreprises.

L'acquisition de Four Twenty Seven, Inc., vient compléter l'annonce faite récemment par Moody’s concernant sa participation majoritaire dans Vigeo Eiris, un fournisseur de premier plan de recherches, de données et d'évaluations ESG, basé à Paris. Ensemble, ces acquisitions élargissent la plateforme, en constante évolution, de capacités d''évaluation des risques de Moody’s, tout en renforçant ses efforts visant à faire progresser les normes mondiales d'évaluation des facteurs de risque environnementaux et climatiques. Pour de plus amples informations au sujet de l'approche de Moody’s des facteurs ESG, veuillez visiter https://esg.moodys.io/.

A propos de Moody’s Corporation

Moody's est un acteur essentiel des marchés financiers mondiaux, fournissant des notations de crédit, des recherches, des outils et des analyses qui contribuent à des marchés financiers transparents et intégrés. Moody's Corporation (NYSE : MCO) est la société mère de Moody's Investors Service, qui fournit des notations de crédit et des recherches sur les instruments d'emprunt et les titres, et de Moody's Analytics, qui offre des logiciels de pointe, des services de conseil et de recherche pour l'analyse économique et du crédit et la gestion des risques financiers. La société, qui a déclaré un chiffre d'affaires de 4,4 milliards d'USD en 2018, emploie environ 13.200 personnes à travers le monde et est présente dans 44 pays. De plus amples informations sont disponibles à l'adresse suivante https://www.moodys.com/.

Moody's croit en un monde dans lequel davantage de personnes ont accès à des opportunités, et dans lequel chacun possède les outils requis pour s'épanouir et prospérer. Nous nous engageons à ouvrir la voie d'un avenir meilleur grâce à nos programmes de responsabilité sociale d'entreprise apportant à des personnes du monde entier les connaissances, les ressources et la confiance nécessaires pour réussir. Pour en savoir plus, veuillez visiter moodys.com/csr.

