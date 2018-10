Moody : va racheter Reis, un chef de file des données sur l’immobilier commercial

Étend le rôle de Moody’s Analytics en tant que fournisseur de premier plan d’informations et d’analyses pour le marché américain de l’immobilier commercial

Moody’s Corporation (NYSE : MCO) et Reis, Inc. (NASDAQ : REIS) ont annoncé aujourd’hui avoir conclu un accord de fusion définitif en vertu duquel Moody’s rachètera toutes les actions en circulation de Reis dans le cadre d’une transaction entièrement en numéraire évaluée à environ 278 millions de dollars. La transaction a été approuvée par les conseils d’administration des deux sociétés.

Reis est un fournisseur de premier plan de données sur l’immobilier commercial (« IC ») aux États-Unis. Sur une période de près de 40 années, Reis a compilé une riche archive d’informations détaillées sur quelque 18 millions de propriétés au niveau national. Fournissant des analyses et des prévisions couvrant 275 marchés métropolitains et 7 700 sous-marchés, Reis est devenu l’ensemble de données de choix pour les professionnels de l’IC, incluant les promoteurs immobiliers, les gestionnaires, les investisseurs, les prêteurs et les courtiers.

Cette transaction souligne la mission de Moody’s Analytics consistant à permettre à ses clients de prendre des décisions financières meilleures et plus rapides. La combinaison des innombrables données de Reis et des capacités spécialisées de Moody’s Analytics vise à améliorer les pratiques analytiques sur le marché de l’IC et à contribuer à l’efficacité et à la liquidité des flux de capitaux. L’acquisition élargit davantage le réseau de fournisseurs de données et d’analyses de Moody's Analytics dans le domaine de l’IC, incluant les récents investissements dans des startups qui adoptent des approches innovantes et de nouvelles technologies pour récolter des données et proposer des outils au marché.

« L’immobilier commercial est très complexe sur le plan analytique, et Reis a consacré des décennies d’efforts et d’expertise pour construire une ressource de données unique avec des informations essentielles et difficiles à répliquer sur cette catégorie d'actifs vaste et importante. Ses données sur l’offre dans l’IC et les perspectives de Moody’s Analytics vis-à-vis de la demande de propriétés commerciales fourniront aux acteurs du marché une vision forte, à 360 degrés, de l’économie liée aux activités de prêt et de placement dans l’IC », a déclaré Mark Almeida, président de Moody's Analytics. « En travaillant ensemble, Reis et Moody’s Analytics deviendront toutes deux encore plus pertinentes et utiles pour les professionnels du financement de l’IC. »

Lloyd Lynford, PDG de Reis, a affirmé : « Rejoindre Moody’s permettra d’accélérer notre vision fondatrice visant à apporter de la transparence dans la catégorie d’actifs de l’immobilier commercial et une aide à la décision supérieure à tous les professionnels de l’immobilier commercial. Notre conseil d’administration, qui a examiné de manière approfondie et soignée nos alternatives et évalué la proposition de Moody’s, pense que cette proposition procure à nos actionnaires une valeur attrayante et une plateforme stratégique exceptionnelle pour une poursuite de la croissance, tout en profitant à nos clients et employés. »

Selon les termes de l’accord de fusion, Moody’s commencera une offre publique d'achat visant à acquérir toutes les actions ordinaires émises et en circulation de Reis pour 23 dollars par action en numéraire. La transaction est assujettie aux conditions de clôture et approbations réglementaires habituelles, incluant l'apport d’une majorité des actions ordinaires émises et en circulation de Reis et en vertu de la loi intitulée Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvements Act. Moody’s a également conclu des conventions d'appels d'offres et d’assistance avec certains cadres actionnaires de Reis dans le cadre desquelles ils se sont engagés à accepter l’offre publique d'achat et à apporter toutes leurs actions Reis, ce qui représente environ 18 % des actions émises et en circulation de Reis.

Après finalisation de l’offre publique d'achat, Moody’s fera l’acquisition de toutes les actions restantes de Reis au même prix de 23 dollars par action via une deuxième étape de fusion, et Reis deviendra une filiale en propriété exclusive de Moody’s. La clôture de la transaction devrait avoir lieu au quatrième trimestre 2018.

La transaction sera financée par une combinaison de liquidités disponibles et de papier commercial. Moody’s s’attend à ce que l’acquisition de Reis soit relutive pour le bénéfice par action sur une base PCGR en 2020. Sur une base du BPA ajusté, qui exclut l’amortissement du prix d'acquisition, la transaction sera relutive en 2019. Moody’s continue d’anticiper des rachats d’actions pour 2018 à hauteur d’environ 200 millions de dollars, sous réserve d’une trésorerie disponible, des conditions de marché et d’autres décisions en matière d’allocation des capitaux.

Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP agit à titre de conseiller juridique de Moody’s. Fried Frank Harris Shriver & Jacobson LLP agit à titre de conseiller juridique de Reis et Canaccord Genuity agit à titre de conseiller financier de Reis.

De plus amples informations sur les solutions d’analyses de l’IC de Moody’s sont disponibles sur : https://www.moodysanalytics.com/product-list/cmm-commercial-mortgage-metrics.

À PROPOS DE MOODY’S CORPORATION

Acteur essentiel des marchés financiers internationaux, Moody’s fournit des services de notation financière et de recherche, ainsi que des outils et analyses contribuant à la transparence et à l’intégration des marchés financiers. Moody’s Corporation (NYSE : MCO) est la société mère de Moody's Investors Service, qui fournit des services de notation financière et de recherche couvrant les instruments de dette et les valeurs mobilières, et de Moody's Analytics, qui propose des logiciels de pointe, des services de conseil et des recherches pour l’analyse de crédit et l’analyse économique, ainsi que pour la gestion du risque financier. La société, qui a déclaré un chiffre d’affaires de 4,2 milliards de dollars en 2017, emploie environ 12 300 personnes dans le monde et est implantée dans 42 pays. Des informations complémentaires sont disponibles sur le site www.moodys.com.

À PROPOS DE REIS

Reis fournit aux professionnels de l’immobilier des outils d’analyse et des informations de marché pour l’immobilier commercial (« IC »). Reis maintient une base de données propriétaire contenant des informations sur toutes les propriétés commerciales dans les quartiers et marchés métropolitains à travers les États-Unis. Ces informations sont utilisées par les investisseurs, les prêteurs et d’autres professionnels de l’IC pour prendre des décisions d’achat, de vente et de financement éclairées. Par ailleurs, les données de Reis sont utilisées par les investisseurs dans les instruments de dette et les actions pour évaluer, quantifier et gérer les risques de défaut et de perte associés à des hypothèques, propriétés, portefeuilles et titres adossés au marché de l'immobilier individuels. Reis fournit actuellement ses services d’information à bon nombre des principaux investisseurs en actions, établissements de prêt, courtiers et évaluateurs du pays.

Pour de plus amples informations sur les produits et services de Reis, vous pouvez consulter www.reis.com et www.reisreports.com.

Informations supplémentaires et où les trouver

L’offre publique d'achat décrite dans ce document n’a pas encore commencé, et cette communication n’est ni une offre d’achat ni la sollicitation d’une offre de vente d’actions ordinaires de Reis ou de toute autre valeur mobilière. À la date de commencement de l’offre publique d'achat, une déclaration d'offre publique d'achat sur formulaire Schedule TO, incluant une offre d'achat, une lettre de transmission et les documents connexes, seront déposés auprès de la Commission américaine des opérations de Bourse (la « SEC ») par Moody’s et sa filiale en charge des acquisitions, et une déclaration de sollicitation/recommandation sur formulaire 14D-9 sera déposée auprès de la SEC par Reis peu de temps après. L’offre d'achat d’actions ordinaires de Reis ne sera faite qu’en vertu de l’offre d'achat, la lettre de transmission et les documents connexes déposés dans le cadre du formulaire Schedule TO.

IL EST VIVEMENT CONSEILLÉ AUX INVESTISSEURS ET PORTEURS DE TITRES DE LIRE À LA FOIS LES DOCUMENTS DE L’OFFRE PUBLIQUE D’ACHAT (DONT L’OFFRE D’ACHAT, UNE LETTRE DE TRANSMISSION CONNEXE ET CERTAINS AUTRES DOCUMENTS DE L’OFFRE PUBLIQUE D’ACHAT) AINSI QUE LA DÉCLARATION DE SOLLICITATION/RECOMMANDATION SUR FORMULAIRE 14D-9 CONCERNANT L’OFFRE, DANS CHAQUE CAS, CES DOCUMENTS ÉTANT SUSCEPTIBLES D’ÊTRE MODIFIÉS DE TEMPS À AUTRE, LORSQU’ILS SERONT DISPONIBLES, CAR ILS CONTIENDRONT DES INFORMATIONS IMPORTANTES QU’IL CONVIENT DE LIRE ATTENTIVEMENT AVANT DE PRENDRE UNE QUELCONQUE DÉCISION EN RAPPORT AVEC L’OFFRE PUBLIQUE D’ACHAT.

La déclaration d'offre publique d'achat sera déposée auprès de la SEC par Moody’s et sa filiale en charge des acquisitions, et la déclaration de sollicitation/recommandation sera déposée auprès de la SEC par Reis. Les investisseurs et porteurs de titres peuvent obtenir un exemplaire gratuit de ces déclarations (lorsqu’elles seront disponibles) et des autres documents déposés auprès de la SEC sur le site Internet maintenu par la SEC à l'adresse www.sec.gov ou en adressant ce type de demande à l'agent chargé des informations concernant l'offre, qui sera désigné dans la déclaration d'offre publique d'achat sur le formulaire Schedule TO.

Énoncés prospectifs

Certains énoncés contenus dans le présent communiqué de presse sont des énoncés prospectifs basés sur les attentes, les plans et les perspectives futurs concernant les affaires et les activités de Moody’s, qui impliquent un certain nombre de risques et d'incertitudes. Les énoncés prospectifs et autres informations figurant dans le présent communiqué de presse sont formulés à la date de la présente (sauf mention contraire), et Moody's rejette toute obligation (et décline toute intention) de compléter, mettre à jour ou réviser publiquement ces énoncés de manière continue, que ce soit suite à des événements ultérieurs, à des changements dans les prévisions ou pour toute autre raison. Moody's identifie certains facteurs, risques et incertitudes susceptibles de provoquer un écart - potentiellement important - entre les résultats réels et ceux indiqués dans ces énoncés prospectifs. Parmi ces facteurs, risques et incertitudes figurent, sans que cela soit limitatif, les perturbations sur les marchés du crédit ou les ralentissements économiques, qui pourraient affecter le volume de dette et d’autres titres émis sur les marchés financiers domestiques et/ou mondiaux ; d'autres paramètres susceptibles d'affecter le volume de dette et d’autres titres émis sur les marchés financiers domestiques et/ou mondiaux, y compris les questions de réglementation et de qualité du crédit, les variations des taux d'intérêt et d’autres problèmes de volatilité sur les marchés financiers comme ceux liés au vote lors du référendum au Royaume-Uni dans le cadre duquel les citoyens britanniques ont voté en faveur d’une sortie de l’UE ; le niveau d’activité des fusions et acquisitions aux États-Unis et dans d’autres pays ; l'efficacité incertaine et les conséquences collatérales possibles des actions gouvernementales des États-Unis et d’autres pays affectant les marchés du crédit à l'échelle mondiale, le commerce international et la politique économique ; les inquiétudes quant à la possibilité que le marché porte atteinte à notre crédibilité ou porte atteinte de quelque manière que ce soit aux perceptions du marché vis-à-vis de l’intégrité ou de l’utilité des notations d’agences de crédit indépendantes ; le lancement de produits ou technologies concurrents par d'autres sociétés ; des pressions sur les prix de la part de nos concurrents et/ou clients ; le niveau de réussite dans le cadre du développement de nouveaux produits et de l’expansion mondiale ; l’impact de la réglementation en tant que NRSRO (organisation de notation statistique reconnue au niveau national), la possibilité de nouvelles législations et réglementations aux États-Unis, au niveau des États ou au niveau local, y compris les dispositions de la loi sur la réforme financière et les réglementations résultant de cette loi ; la possibilité d'une concurrence accrue et d'un durcissement de la réglementation dans l’UE et dans d’autres juridictions étrangères ; l’exposition à des litiges en relation avec nos opinions de notation, ainsi qu’à tout autre litige, toute poursuite, enquête ou investigation gouvernementale ou réglementaire auquel Moody's peut être assujettie de temps à autre ; les dispositions de la loi sur la réforme financière modifiant les standards de procédure et les réglementations de l’UE modifiant les standards de responsabilité applicables aux agences de notation de crédit d’une manière défavorable à ces agences ; les dispositions des réglementations de l’UE imposant des exigences procédurales et de fond supplémentaires sur la tarification des services et l’expansion des attributions de surveillance en vue d’inclure des notations non-UE utilisées à des fins réglementaires ; la perte possible d’employés clés ; les défaillances ou dysfonctionnements de nos opérations et de notre infrastructure ; les vulnérabilités aux cybermenaces et autres questions de cybersécurité ; le résultat de tout examen des initiatives mondiales de Moody's en matière de planification fiscale par des autorités de contrôle fiscal ; l’exposition à des sanctions pénales ou recours civils potentiels si Moody's ne respecte pas les lois et réglementations américaines et étrangères applicables dans les juridictions où elle exerce des activités, y compris les lois sur la protection des données et de la vie privée, les lois imposant des sanctions, les lois anti-corruption et les lois locales interdisant le versement de pots-de-vin à des fonctionnaires de gouvernement ; l’impact des fusions, acquisitions et autres rapprochements de sociétés et la capacité de Moody's à intégrer avec succès les entreprises rachetées ; la volatilité des devises et des taux de change ; le niveau des flux de trésorerie futurs ; les niveaux des dépenses d'investissement et un déclin de la demande des institutions financières pour les outils de gestion du risque de crédit. D’autres facteurs, risques et incertitudes relatifs à notre acquisition de Reis sont susceptibles de faire varier sensiblement nos résultats réels par rapport à ceux indiqués dans ces énoncés prospectifs, notamment les incertitudes concernant le nombre d’actionnaires de Reis qui apporteront leurs actions à cette offre ; la possibilité que des offres concurrentes soient faites ; les risques liés aux dépôts et approbations en relation avec l’acquisition ; le calendrier prévu pour la finalisation de l’acquisition ; la capacité à finaliser l'acquisition compte tenu des diverses conditions de clôture ; les difficultés ou dépenses imprévues en relation avec l’intégration des opérations, produits et employés de Reis dans Moody’s et la possibilité que les synergies et autres bénéfices liés à l’acquisition attendus ne se réalisent pas à hauteur des montants prévus ou ne se réalisent pas dans les délais attendus ; les risques que l’acquisition pourrait avoir un effet défavorable sur l’activité de Reis ou de ses prospects, notamment, sans limitation, sur les relations avec les vendeurs, fournisseurs ou clients ; les revendications faites, de temps à autres, par les vendeurs, fournisseurs ou clients ; les changements sur le marché mondial exerçant un effet défavorable sur l’activité de Reis ; et la précision de toute hypothèse sous-tendant l’un des éléments précédents. Ces facteurs, risques et incertitudes, ainsi que d’autres risques et incertitudes susceptibles de provoquer un écart important entre les résultats réels de Moody’s et les résultats envisagés, exprimés, projetés, anticipés ou sous-entendus dans les énoncés prospectifs, sont décrits plus en détail dans la rubrique « Facteurs de risque » dans la Partie I, article 1A, du rapport annuel de Moody's sur formulaire 10-K pour l’exercice clos au 31 décembre 2017, les documents concernant l'offre publique d'achat déposés auprès de la SEC par Moody's et sa filiale en charge des acquisitions et la déclaration de sollicitation/recommandation sur formulaire 14D-9 déposée par Reis, ainsi que les autres documents déposés à l’occasion par Moody's auprès de la SEC ou les documents incorporés dans les présentes. Nous avertissons les actionnaires et investisseurs que la survenue de n’importe lequel de ces facteurs, risques ou incertitudes pourrait provoquer un écart important entre les résultats réels de Moody's et les résultats envisagés, exprimés, projetés, anticipés ou sous-entendus dans les énoncés prospectifs, ce qui pourrait avoir une incidence défavorable importante sur les activités, les résultats d'exploitation et la situation financière de Moody's. De nouveaux facteurs sont susceptibles d’émerger de temps à autre et il n’est pas possible pour Moody's de les prédire, elle n’est pas non plus en mesure d’évaluer l’effet potentiel que peut avoir sur elle un quelconque nouveau facteur.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

