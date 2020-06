Scénarios prévisionnels de Moody's Analytics: une recrudescence du COVID-19 pourrait provoquer une récession économique mondiale

Selon la prévision économique référentielle de Moody’s Analytics, le PIB mondial réel reculera de 4,5% cette année en raison du COVID-19. Notre étude de cas référentielle pour les États-Unis suggère qu'il faudra attendre 2025 pour un retour au plein emploi. Mark Zandi, économiste en chef chez Moody’s Analytics, explique cette prévision dans une nouvelle publication intitulée Handicapping the Paths for the Pandemic Economy.

"Le COVID-19 a eu des répercussions considérables sur l'économie mondiale. La réouverture rapide des économies stimulera la croissance en libérant une demande refoulée, mais elle fera également apparaître le spectre d'un retour en force du COVID-19 et d'un nouveau recul économique, qui pourrait déboucher sur une récession planétaire. Nous élaborons nos prévisions économiques pour aider les acteurs du marché à s'orienter face à des incertitudes sans précédent et à prendre des décisions éclairées", déclare M. Zandi.

Ces prévisions économiques référentielles illustrent la trajectoire la plus probable de l'économie mondiale, selon Moody’s Analytics. Les prévisions référentielles font partie d'un ensemble de 12 scénarios prévisionnels, mis à jour mensuellement, qui projettent des axes économiques alternatifs pour plus de 100 pays et régions dans les principaux marchés. Ces scénarios reposent sur un canevas d'hypothèses relatives à l'épidémiologie de COVID-19, de facteurs côté demande, y compris les politiques monétaires et fiscales, et de forces structurelles à long terme, comme les dettes souveraines et la mondialisation. Pour aider les utilisateurs, chaque scénario reçoit une probabilité en fonction de sa gravité relative et de l'analyse spécifique de Moody’s Analytics.

"En raison de l'incertitude sans précédent planant sur l'évolution du virus et sur les politiques adoptées, nous conservons plusieurs scénarios alternatifs qui couvrent un large éventail de résultats possibles afin d'aider les utilisateurs à évaluer l'impact sur leurs activités et leurs portefeuilles", ajoute M. Zandi. "Notre équipe d'experts internationaux s'engage à élaborer des scénarios prenant en compte les conditions actuelles et les divers risques pouvant influer sur leurs perspectives."

Ces prévisions s'appuient sur le modèle macroéconomique mondial de Moody’s Analytics, qui trouve le point d'équilibre - entièrement documenté et validé -entre théorie économique et comportements empiriques. En plus des scénarios mensuels à probabilités pondérées, Moody’s Analytics élabore des scénarios économiques thématiques sur des résultats potentiels en cas de profonds basculements de politiques et de changements dans les fondamentaux économiques. Notre nouveau scénario thématique Global Debt Crisis étudie les conséquences d'une dette souveraine élevée et grandissante dans le cas où la croissance mondiale ralentirait et où les gouvernements de marchés développés et émergents seraient incapables de gérer un niveau croissant d'endettement.

Nos scénarios de prévisions économiques sont consultables et téléchargeables dans divers formats, avec un abonnement unique, ou via nos outils de modélisation économique et des risques de crédit.

La justesse de nos prévisions vient récemment d'être reconnue aux 2020 FocusEconomics Analyst Forecast Awards, pour lesquels Moody’s Analytics s'est classé en tête de 14 catégories.

Nos scénarios de prévisions économiques font partie de la gamme de solutions de Moody’s Analytics qui aident les dirigeants de toutes les industries à prendre des décisions plus éclairées dans un environnement impacté par le COVID-19.

