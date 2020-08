BONDS : L'AFT suspend le statut de SVT de Morgan Stanley pour au moins trois mois

PARIS (Agefi-Dow Jones)--L'Agence France Trésor (AFT) a annoncé lundi soir avoir décidé de suspendre la banque américaine Morgan Stanley de son statut de Spécialiste en valeurs du Trésor (SVT) pour au moins trois mois à compter de ce mardi.

Cette décision, adoptée au nom du ministère de l'Economie, des Finances et de la Relance, a été motivée par "l'exécution le 16 juin 2015 de transactions ayant eu pour effet de porter gravement atteinte à la liquidité du marché des obligations souveraines françaises, en contradiction avec [les] obligations de SVT" de Morgan Stanley, ainsi que par "le non-respect de son obligation d'information prévue par la charte SVT quant à l'existence, à compter de juin 2017, d'une enquête dont Morgan Stanley faisait l'objet de la part de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) pour ces transactions du 16 juin 2015".

Le statut de SVT de Morgan Stanley sera rétabli à condition que la banque respecte les "mesures de remédiation arrêtées conjointement avec l'AFT", a souligné l'agence, en précisant que la suspension concernait les entités européennes Morgan Stanley Europe SE et Morgan Stanley & Co International plc.

Au nombre de 15 au 31 décembre 2019, les SVT sont les contreparties privilégiées de l'AFT pour l'ensemble de ses activités sur les marchés. Ces banques, françaises ou étrangères, conseillent et assistent l'AFT sur sa politique d'émission et de gestion de la dette et sur tout point concernant le bon fonctionnement des marchés.

