MORGAN STANLEY : JPMorgan reste à Surpondérer

JPMorgan a confirmé sa recommandation Surpondérer avec un objectif de cours de 62 dollars sur Morgan Stanley après l’annonce de résultats solides au troisième trimestre. Le bureau d’études a rehaussé de 4% ses estimations de bénéfice pour 2018 et de 1% pour la période 2019 et 2020. Il précise que la banque continue d’afficher un levier opérationnel positif, ses revenus étant en hausse de 11% sur 9 mois et ses coûts de 8%, ce qui a permis au bénéfice avant impôts d’augmenter de 18%