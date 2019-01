MORGAN STANLEY : les profits ressortent sous le consensus

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Dernière grande banque à présenter ses comptes du quatrième trimestre, Morgan Stanley a déçu. Sur cette période, la banque a enregistré un bénéfice net, part du groupe, en augmentation de 188% à 1,36 milliard de dollars de dollars, soit 80 cents par action. Il est inférieur au consensus Refinitiv s’élevant à 89 cents par action. Ses profits avaient souffert l’année dernière de la réforme fiscale. Les revenus ont chuté de 10% à 8,55 milliards de dollars, ressortant là encore sous les attentes du marché : 9,90 milliards de dollars.Ses activités de courtage ont enregistré une baisse de 21% à 2,49 milliards de dollars, dont 1,93 milliard (stable) pour les actions et 564 millions de dollars (-30%) dans le FICC (obligations et change).Dans la gestion de fortune, le produit net bancaire de Morgan Stanley a reculé 6% à 4,14 milliards de dollars. Cette activité qui a été nettement renforcée depuis la crise financière a affiché une marge avant impôts de 24,4% contre 26,1% un an plus tôt. Les actifs sous gestion ont baissé de 3% à près de 2 303 milliards de dollars.