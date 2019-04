MORGAN STANLEY : surprend favorablement dans le courtage obligataire et la gestion de fortune

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Dernière grande banque à présenter ses comptes du premier trimestre, Morgan Stanley a réservé une bonne surprise. Sur cette période, la banque a enregistré un bénéfice net, part du groupe, en repli de 9% à 2,34 milliards de dollars de dollars, soit 1,39 dollar par action. Il est supérieur au consensus Refinitiv s’élevant à 1,17 dollar par action. Les revenus ont chuté de 7% à 10,269 milliards de dollars, ressortant là encore au-dessus des attentes du marché : 9,93 milliards de dollars.La performance de la banque a été affaiblie par ses métiers de marché.Ses activités de courtage ont enregistré une baisse de 15% à 3,74 milliards de dollars. Dans le détail, le courtage sur les actions – domaine elle est le numéro un à Wall Street – la déception était de mise avec une chute de 21% des revenus à 2,015 milliards. Ils ont reculé de 8,7% à 1,71 milliard de dollars le FICC (obligations et change), résistant mieux que prévu (-15%).Dans la gestion de fortune, le produit net bancaire de Morgan Stanley a augmenté de 0,3% à 4,389 milliards de dollars. Cette activité qui a été nettement renforcée depuis la crise financière a cependant affiché une marge avant impôts de 27,1% contre 26,5% un an plus tôt. Lors d'une présentation en janvier, James P. Gorman, avait indiqué viser une marge entre 26% et 28% en 2019. Le résultat avant impôts a augmenté de 2% à 1,19 milliard de dollars. Les actifs sous gestion ont augmenté de 4% à 2 476 milliards de dollars.En gestion d'actifs, les revenus ont augmenté de 12% à 804 millions de dollars pour un résultat imposable en progression de 18% à 174 millions de dollars. Les actifs sous gestion sont en hausse de 2% à 480 milliards de dollars en dépit d'une décollecte de 6,2 milliards de dollars.La rentabilité des capitaux propres de Morgan Stanley est enfin ressortie à 13,1% sur le premier trimestre, débordant de sa fourchette d'objectifs à moyen terme de 10% à 13%.