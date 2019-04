Morgan Stanley : BPA trimestriel supérieur aux attentes

17/04/2019 | 14:41

Morgan Stanley publie un bénéfice net en baisse de 9% à 2,4 milliards de dollars au titre du premier trimestre 2019, soit un BPA de 1,39 dollar, dépassant ainsi de plus de 20 cents l'estimation moyenne des analystes.



Les revenus de la banque d'affaires ont reculé de 7% à 10,3 milliards, avec un recul dans la division 'institutional securities' (banque d'investissement et opérations de marché), une stagnation en gestion de fortune et une progression en gestion d'investissement.



'Nous avons réalisé des résultats solides en dépit d'un faible début d'année après des marchés turbulents au quatrième trimestre', juge le PDG James Gorman, qui pointe un rendement des capitaux propres de 13,1%, dans le haut de la fourchette cible.



