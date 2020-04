Morgan Stanley : La valeur du jour à Wall Street - MORGAN STANLEY résiste relativement mieux que ses concurrentes au premier trimestre

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Même si Morgan Stanley a mieux résisté au premier trimestre que ses concurrentes, son titre perd 0,60% à 38,17 dollars. Elle a enregistré un bénéfice net, part du groupe, en recul de 32% à 1,59 milliard de dollars, là où Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs et JPMorgan ont enregistré des chutes de respectivement 45%, 49%, 46% et 69%. Morgan Stanley résiste mieux car elle est la banque la moins exposée aux prêts au consommateurs et aux PME.Morgan a indiqué, sans donner plus de précisions, que les dépenses hors rémunération ont fortement augmenté en raison notamment de l'accroissement des provisions pour pertes sur créances. Ces dépenses sont passées en un an de 2,68 milliards de dollarsà 3,06 milliards de dollars.Les revenus trimestriel ont reculé de 8% à 9,487 milliards de dollars.La principale source de la baisse des profits est logée au niveau de la ligne Autre de sa division Banque de Financement et d'investissement (Institutional Securities). Elle affiche des revenus négatifs de 1,08 milliard de dollars alors qu'ils étaient positif à hauteur de 222 millions de dollars au premier trimestre 2019. Cette évolution reflète " les pertes comptabilisées en enregistrant à leur valeur de marché des prêts aux entreprises destinés à la vente du fait de l'élargissement des spread de crédit et une augmentation des provisions pour pertes sur des prêts détenus en tant qu'investissements, en raison de la détérioration du crédit qui a commencé en mars ".Comme pour ses concurrentes, les métiers de marché ont été dynamiques.Ses activités de courtage ont enregistré une augmentation de 30% à 4,86 milliards de dollars. Dans le détail, le courtage sur les actions – domaine où elle est la numéro un à Wall Street – les revenus ont augmenté de 20,2% à 2,422 milliards. Les revenus ont bondi de 29% à 2,2 milliard de dollars le courtage FICC (obligations et change).Dans la gestion de fortune, le produit net bancaire de Morgan Stanley a reculé de 8% à 4,04 milliards de dollars. Cette activité, qui a été nettement renforcée depuis la crise financière, a affiché une marge avant impôts de 26,1% contre 22,9%, un an auparavant.En gestion d'actifs, le bénéfice net est passé en un an de 136 à 78 millions de dollars. L'encours a bondi de 22% à 584 millions de dollars et Morgan Stanley a collecté 57,3milliards de dollars au premier trimestre