Morgan Stanley : consensus manqué au 4e trimestre

17/01/2019 | 13:45

Morgan Stanley publie un bénéfice net plus que doublé (+133%) à 1,5 milliard de dollars au titre du dernier trimestre 2018, soit un BPA de 80 cents, manquant toutefois d'une dizaine de cents l'estimation moyenne des analystes.



Les revenus ont diminué de 10% à 8,5 milliards, les reculs dans les divisions 'institutional securities' (banque d'investissement et opérations de marché) et gestion de fortune l'ayant largement emporté sur une hausse en gestion d'investissement.



'Si l'environnement global demeure incertain, notre franchise est solide et nous sommes bien placés pour poursuivre les opportunités de croissance', commente le PDG James Gorman après cette publication de résultats et revenus records pour l'ensemble de 2018.



