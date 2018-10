Morgan Stanley : dépasse les attentes au 3e trimestre

16/10/2018 | 13:36

Morgan Stanley publie un bénéfice net en hausse de 19% à 2,1 milliards de dollars au titre du troisième trimestre 2018, soit un BPA de 1,17 dollar, dépassant ainsi de 16 cents l'estimation moyenne des analystes.



Les revenus ont augmenté de 7% à 9,9 milliards, la progression dans les divisions 'institutional securities' (banque d'investissement et opérations de marché) et gestion de fortune ayant compensé un tassement en gestion d'investissement.



'Malgré le ralentissement saisonnier estival, nous avons réalisé des croissances de revenus et de bénéfices solides démontrant la stabilité de nos franchises', commente le PDG James Gorman. 'Nous restons bien positionnés et optimistes pour le reste de l'année'.



